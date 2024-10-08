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Новые зоны отдыха появятся на территории онкоцентра ГКБ им. Юдина в Москве - РИА Новости, 08.10.2024
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Новые зоны отдыха появятся на территории онкоцентра ГКБ им. Юдина в Москве
Новые зоны отдыха появятся на территории онкоцентра ГКБ им. Юдина в Москве - РИА Новости, 08.10.2024
Новые зоны отдыха появятся на территории онкоцентра ГКБ им. Юдина в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства обустроят новые зоны отдыха возле онкологического центра ГКБ им. С.С. Юдина на юге столицы, сообщил журналистам... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T09:51
2024-10-08T09:51
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москва
петр бирюков
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроят новые зоны отдыха возле онкологического центра ГКБ им. С.С. Юдина на юге столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году проводим благоустройство территории онкоцентра №1 городской больницы им. С.С. Юдина, где также расположен научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского. Главная задача - создать для пациентов комфортную среду, способствующую их скорейшему выздоровлению, сделать пространство более функциональным, удобным для посетителей и медперсонала", - рассказал Бирюков. Заместитель мэра отметил, что в настоящее время ведется обустройство новых дорожек и монтаж инженерных сетей, выполняются работы по ремонту и реставрации существующего кирпичного забора, делают площадки в зонах отдыха. "В ходе работ обновим пространство около бюста Л.И. Свержевскому, превратив его в зону отдыха пациентов. Там уложат новое плиточное покрытие, установят скамейки, разобьют цветники и высадят кустарники. Еще две зоны отдыха появятся около строения №6 и вдоль терапевтического отделения - там обустроят прогулочные дорожки, установят навесы со скамейками и лавочки, проведут озеленение", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для отдыха персонала учреждений здравоохранения создадут три площадки. На территории больницы организуют дополнительные дорожки, реорганизуют парковочное пространство. Сориентироваться помогут навигационные модули для транспорта и пешеходов.
https://ria.ru/20241007/moskva-1976854653.html
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

Новые зоны отдыха появятся на территории онкоцентра ГКБ им. Юдина в Москве

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыНовые зоны отдыха появятся на территории онкоцентра ГКБ им. Юдина в Москве
Новые зоны отдыха появятся на территории онкоцентра ГКБ им. Юдина в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства обустроят новые зоны отдыха возле онкологического центра ГКБ им. С.С. Юдина на юге столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году проводим благоустройство территории онкоцентра №1 городской больницы им. С.С. Юдина, где также расположен научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского. Главная задача - создать для пациентов комфортную среду, способствующую их скорейшему выздоровлению, сделать пространство более функциональным, удобным для посетителей и медперсонала", - рассказал Бирюков.
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Заместитель мэра отметил, что в настоящее время ведется обустройство новых дорожек и монтаж инженерных сетей, выполняются работы по ремонту и реставрации существующего кирпичного забора, делают площадки в зонах отдыха.
"В ходе работ обновим пространство около бюста Л.И. Свержевскому, превратив его в зону отдыха пациентов. Там уложат новое плиточное покрытие, установят скамейки, разобьют цветники и высадят кустарники. Еще две зоны отдыха появятся около строения №6 и вдоль терапевтического отделения - там обустроят прогулочные дорожки, установят навесы со скамейками и лавочки, проведут озеленение", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что для отдыха персонала учреждений здравоохранения создадут три площадки. На территории больницы организуют дополнительные дорожки, реорганизуют парковочное пространство. Сориентироваться помогут навигационные модули для транспорта и пешеходов.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
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