https://ria.ru/20241008/obstrely-1976903516.html
ВСУ выпустили по Белгородской области около ста снарядов за сутки
ВСУ выпустили по Белгородской области около ста снарядов за сутки - РИА Новости, 08.10.2024
ВСУ выпустили по Белгородской области около ста снарядов за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области около 100 снарядами, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T10:33
2024-10-08T10:33
2024-10-08T10:33
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 8 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области около 100 снарядами, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По информации губернатора, за минувший день украинские войска обстреляли 29 населенных пунктов в десяти муниципалитетах области. Было выпущено 99 снарядов и зафиксированы 45 атак с использованием беспилотников. Как информировал руководитель региона, два человека пострадали, они находятся в состоянии средней степени тяжести. За отчетный период различные повреждения получили две квартиры, 10 частных домов, два социальных объекта и 9 транспортных средств. "Над Белгородом системой ПВО сбиты 6 БПЛА самолётного типа… Над Борисовским районом системой ПВО сбит один беспилотник. Без пострадавших и повреждений. Над Валуйским муниципальным округом сбиты 2 БПЛА. Обошлось без последствий. В Волоконовском районе по селу Тишанка и хутору Старый выпущено 5 БПЛА", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе 16 населенных пунктов атакованы с помощью 31 боеприпаса и 17 беспилотников. Получил ранения один мирный житель. В Грайворонском округе по трем селам выпущены 7 снарядов и 4 БПЛА. Ранен водитель сельхозтехники. В Краснояружском районе по трем населенным пунктам выпущены 50 боеприпасов и 6 дронов. "Над Корочанским районом системой ПВО сбит один беспилотник… Над Прохоровским районом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Пострадавших и повреждений нет. В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селу Середа, хуторам Марьино и Панков выпущены 11 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 1 беспилотник", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ выпустили по Белгородской области около ста снарядов за сутки
Губернатор Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 99 снарядов
БЕЛГОРОД, 8 окт - РИА Новости.
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области около 100 снарядами, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале
.
По информации губернатора, за минувший день украинские войска обстреляли 29 населенных пунктов в десяти муниципалитетах области. Было выпущено 99 снарядов и зафиксированы 45 атак с использованием беспилотников. Как информировал руководитель региона, два человека пострадали, они находятся в состоянии средней степени тяжести. За отчетный период различные повреждения получили две квартиры, 10 частных домов, два социальных объекта и 9 транспортных средств.
"Над Белгородом системой ПВО сбиты 6 БПЛА самолётного типа… Над Борисовским районом системой ПВО сбит один беспилотник. Без пострадавших и повреждений. Над Валуйским муниципальным округом сбиты 2 БПЛА. Обошлось без последствий. В Волоконовском районе по селу Тишанка и хутору Старый выпущено 5 БПЛА", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе 16 населенных пунктов атакованы с помощью 31 боеприпаса и 17 беспилотников. Получил ранения один мирный житель. В Грайворонском округе по трем селам выпущены 7 снарядов и 4 БПЛА. Ранен водитель сельхозтехники. В Краснояружском районе по трем населенным пунктам выпущены 50 боеприпасов и 6 дронов.
"Над Корочанским районом системой ПВО сбит один беспилотник… Над Прохоровским районом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Пострадавших и повреждений нет. В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селу Середа, хуторам Марьино и Панков выпущены 11 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 1 беспилотник", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.