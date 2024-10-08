Рейтинг@Mail.ru
ВСУ выпустили по Белгородской области около ста снарядов за сутки - РИА Новости, 08.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:33 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/obstrely-1976903516.html
ВСУ выпустили по Белгородской области около ста снарядов за сутки
ВСУ выпустили по Белгородской области около ста снарядов за сутки - РИА Новости, 08.10.2024
ВСУ выпустили по Белгородской области около ста снарядов за сутки
Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области около 100 снарядами, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T10:33
2024-10-08T10:33
специальная военная операция на украине
белгородская область
белгород
белгородский район
вячеслав гладков
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974551853_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_c6c3ab83b9e593a293dcae473c24d3c9.jpg
БЕЛГОРОД, 8 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области около 100 снарядами, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По информации губернатора, за минувший день украинские войска обстреляли 29 населенных пунктов в десяти муниципалитетах области. Было выпущено 99 снарядов и зафиксированы 45 атак с использованием беспилотников. Как информировал руководитель региона, два человека пострадали, они находятся в состоянии средней степени тяжести. За отчетный период различные повреждения получили две квартиры, 10 частных домов, два социальных объекта и 9 транспортных средств. "Над Белгородом системой ПВО сбиты 6 БПЛА самолётного типа… Над Борисовским районом системой ПВО сбит один беспилотник. Без пострадавших и повреждений. Над Валуйским муниципальным округом сбиты 2 БПЛА. Обошлось без последствий. В Волоконовском районе по селу Тишанка и хутору Старый выпущено 5 БПЛА", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе 16 населенных пунктов атакованы с помощью 31 боеприпаса и 17 беспилотников. Получил ранения один мирный житель. В Грайворонском округе по трем селам выпущены 7 снарядов и 4 БПЛА. Ранен водитель сельхозтехники. В Краснояружском районе по трем населенным пунктам выпущены 50 боеприпасов и 6 дронов. "Над Корочанским районом системой ПВО сбит один беспилотник… Над Прохоровским районом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Пострадавших и повреждений нет. В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селу Середа, хуторам Марьино и Панков выпущены 11 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 1 беспилотник", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
белгород
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/19/1974551853_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_97fc515d4c6fb25a3939927400e54e65.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Происшествия
ВСУ выпустили по Белгородской области около ста снарядов за сутки

Губернатор Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 99 снарядов

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки со сторон ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки со сторон ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки со сторон ВСУ в Белгородской области
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 8 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области около 100 снарядами, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувший день украинские войска обстреляли 29 населенных пунктов в десяти муниципалитетах области. Было выпущено 99 снарядов и зафиксированы 45 атак с использованием беспилотников. Как информировал руководитель региона, два человека пострадали, они находятся в состоянии средней степени тяжести. За отчетный период различные повреждения получили две квартиры, 10 частных домов, два социальных объекта и 9 транспортных средств.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2024
Атаки беспилотников: определился победитель в войне ПВО России и Украины
11 сентября, 08:00
"Над Белгородом системой ПВО сбиты 6 БПЛА самолётного типа… Над Борисовским районом системой ПВО сбит один беспилотник. Без пострадавших и повреждений. Над Валуйским муниципальным округом сбиты 2 БПЛА. Обошлось без последствий. В Волоконовском районе по селу Тишанка и хутору Старый выпущено 5 БПЛА", - написал Гладков.
Он добавил, что в Белгородском районе 16 населенных пунктов атакованы с помощью 31 боеприпаса и 17 беспилотников. Получил ранения один мирный житель. В Грайворонском округе по трем селам выпущены 7 снарядов и 4 БПЛА. Ранен водитель сельхозтехники. В Краснояружском районе по трем населенным пунктам выпущены 50 боеприпасов и 6 дронов.
"Над Корочанским районом системой ПВО сбит один беспилотник… Над Прохоровским районом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Пострадавших и повреждений нет. В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селу Середа, хуторам Марьино и Панков выпущены 11 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 1 беспилотник", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьБелгородБелгородский районВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала