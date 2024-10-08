https://ria.ru/20241008/obstrely-1976903516.html

ВСУ выпустили по Белгородской области около ста снарядов за сутки

ВСУ выпустили по Белгородской области около ста снарядов за сутки - РИА Новости, 08.10.2024

ВСУ выпустили по Белгородской области около ста снарядов за сутки

Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области около 100 снарядами, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T10:33

2024-10-08T10:33

2024-10-08T10:33

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 8 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки обстреляли территорию Белгородской области около 100 снарядами, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По информации губернатора, за минувший день украинские войска обстреляли 29 населенных пунктов в десяти муниципалитетах области. Было выпущено 99 снарядов и зафиксированы 45 атак с использованием беспилотников. Как информировал руководитель региона, два человека пострадали, они находятся в состоянии средней степени тяжести. За отчетный период различные повреждения получили две квартиры, 10 частных домов, два социальных объекта и 9 транспортных средств. "Над Белгородом системой ПВО сбиты 6 БПЛА самолётного типа… Над Борисовским районом системой ПВО сбит один беспилотник. Без пострадавших и повреждений. Над Валуйским муниципальным округом сбиты 2 БПЛА. Обошлось без последствий. В Волоконовском районе по селу Тишанка и хутору Старый выпущено 5 БПЛА", - написал Гладков. Он добавил, что в Белгородском районе 16 населенных пунктов атакованы с помощью 31 боеприпаса и 17 беспилотников. Получил ранения один мирный житель. В Грайворонском округе по трем селам выпущены 7 снарядов и 4 БПЛА. Ранен водитель сельхозтехники. В Краснояружском районе по трем населенным пунктам выпущены 50 боеприпасов и 6 дронов. "Над Корочанским районом системой ПВО сбит один беспилотник… Над Прохоровским районом системой ПВО сбиты 2 беспилотника самолётного типа. Пострадавших и повреждений нет. В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селу Середа, хуторам Марьино и Панков выпущены 11 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 1 беспилотник", - заявил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков, происшествия