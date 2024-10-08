https://ria.ru/20241008/obstrel-1976982412.html
В Херсонской области двое детей пострадали от ракетного удара ВСУ
В Херсонской области двое детей пострадали от ракетного удара ВСУ - РИА Новости, 08.10.2024
В Херсонской области двое детей пострадали от ракетного удара ВСУ
Двое детей пострадали от ракетного удара ВСУ по селу Красное в Херсонской области, их жизни вне опасности, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T14:29
2024-10-08T14:29
2024-10-08T14:41
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
владимир сальдо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976981769_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2b35b38b6fce62ac5b5e45467c99406c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Двое детей пострадали от ракетного удара ВСУ по селу Красное в Херсонской области, их жизни вне опасности, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."В результате варварского ракетного удара ВСУ по селу Красное в Скадовском районе полностью разрушено частное домовладение. Пострадали два мальчика 2010 и 2012 годов рождения, которые играли в соседнем дворе в момент удара. У них легкие осколочные ранения", - написал Сальдо.По его словам, дети доставлены в больницу, их жизни вне опасности."Киевский режим в очередной раз демонстрирует свою реальную террористическую сущность, нанося удары по мирным городам и селам Херсонщины", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976981769_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_84ec392442ea019858083e0416ab6544.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия, Владимир Сальдо
В Херсонской области двое детей пострадали от ракетного удара ВСУ
Сальдо: два мальчика ранены при ракетном ударе ВСУ по херсонскому селу Красное