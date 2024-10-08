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В Херсонской области двое детей пострадали от ракетного удара ВСУ - РИА Новости, 08.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:29 08.10.2024 (обновлено: 14:41 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/obstrel-1976982412.html
В Херсонской области двое детей пострадали от ракетного удара ВСУ
В Херсонской области двое детей пострадали от ракетного удара ВСУ - РИА Новости, 08.10.2024
В Херсонской области двое детей пострадали от ракетного удара ВСУ
Двое детей пострадали от ракетного удара ВСУ по селу Красное в Херсонской области, их жизни вне опасности, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T14:29
2024-10-08T14:41
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
происшествия
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Двое детей пострадали от ракетного удара ВСУ по селу Красное в Херсонской области, их жизни вне опасности, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."В результате варварского ракетного удара ВСУ по селу Красное в Скадовском районе полностью разрушено частное домовладение. Пострадали два мальчика 2010 и 2012 годов рождения, которые играли в соседнем дворе в момент удара. У них легкие осколочные ранения", - написал Сальдо.По его словам, дети доставлены в больницу, их жизни вне опасности."Киевский режим в очередной раз демонстрирует свою реальную террористическую сущность, нанося удары по мирным городам и селам Херсонщины", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия, владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Происшествия, Владимир Сальдо
В Херсонской области двое детей пострадали от ракетного удара ВСУ

Сальдо: два мальчика ранены при ракетном ударе ВСУ по херсонскому селу Красное

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия ракетного удара ВСУ в селе Красное в Скадовском районе Херсонской области
Последствия ракетного удара ВСУ в селе Красное в Скадовском районе Херсонской области - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия ракетного удара ВСУ в селе Красное в Скадовском районе Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Двое детей пострадали от ракетного удара ВСУ по селу Красное в Херсонской области, их жизни вне опасности, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"В результате варварского ракетного удара ВСУ по селу Красное в Скадовском районе полностью разрушено частное домовладение. Пострадали два мальчика 2010 и 2012 годов рождения, которые играли в соседнем дворе в момент удара. У них легкие осколочные ранения", - написал Сальдо.
По его словам, дети доставлены в больницу, их жизни вне опасности.
"Киевский режим в очередной раз демонстрирует свою реальную террористическую сущность, нанося удары по мирным городам и селам Херсонщины", - подчеркнул губернатор.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияВладимир Сальдо
 
 
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