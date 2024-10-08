https://ria.ru/20241008/obstrel-1976982412.html

В Херсонской области двое детей пострадали от ракетного удара ВСУ

В Херсонской области двое детей пострадали от ракетного удара ВСУ - РИА Новости, 08.10.2024

В Херсонской области двое детей пострадали от ракетного удара ВСУ

Двое детей пострадали от ракетного удара ВСУ по селу Красное в Херсонской области, их жизни вне опасности, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T14:29

2024-10-08T14:29

2024-10-08T14:41

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

происшествия

владимир сальдо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976981769_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2b35b38b6fce62ac5b5e45467c99406c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Двое детей пострадали от ракетного удара ВСУ по селу Красное в Херсонской области, их жизни вне опасности, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."В результате варварского ракетного удара ВСУ по селу Красное в Скадовском районе полностью разрушено частное домовладение. Пострадали два мальчика 2010 и 2012 годов рождения, которые играли в соседнем дворе в момент удара. У них легкие осколочные ранения", - написал Сальдо.По его словам, дети доставлены в больницу, их жизни вне опасности."Киевский режим в очередной раз демонстрирует свою реальную террористическую сущность, нанося удары по мирным городам и селам Херсонщины", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , вооруженные силы украины, происшествия, владимир сальдо