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Запад срывает диалог о незаконном обороте оружия в ОБСЕ - РИА Новости, 08.10.2024
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06:06 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/obse-1976874541.html
Запад срывает диалог о незаконном обороте оружия в ОБСЕ
Запад срывает диалог о незаконном обороте оружия в ОБСЕ - РИА Новости, 08.10.2024
Запад срывает диалог о незаконном обороте оружия в ОБСЕ
Западные страны в рамках заседаний Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) уже третий год срывают обсуждение о незаконном обороте оружия,... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T06:06
2024-10-08T06:06
украина
россия
юлия жданова
обсе
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ВЕНА, 8 окт - РИА Новости. Западные страны в рамках заседаний Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) уже третий год срывают обсуждение о незаконном обороте оружия, так как им невыгодна тема расползания их оружия с Украины, заявила в интервью РИА Новости и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "На ситуацию в рамках ФСОБ продолжает оказывать влияние кризис в отношениях Россия-НАТО и ситуация на Украине. В данном контексте весьма показательно, что западники уже третий год подряд срывают проведение военно-политических мероприятий годового цикла Форума, включая Совещание по оценке выполнения Документов ОБСЕ о легком и стрелковом оружии и запасах обычных боеприпасов", - отметила Жданова. Дипломат пояснила, что на мероприятии обычно ведется речь об усилиях государств-участников по предотвращению незаконного оборота оружия и боеприпасов и предотвращению их попадания в зоны конфликтов, где они могут быть использованы против гражданского населения. "На фоне множащихся в геометрической прогрессии фактов применения натовского оружия против гражданского населения России, а также их оттока с Украины на "черные рынки" по всему миру предельно ясно, почему англосаксы выступают категорически против проведения этого центрального для ФСОБ мероприятия. Мы регулярно ставим им это на вид", - заключила и.о. руководителя делегации РФ.
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украина, россия, юлия жданова, обсе, нато
Украина, Россия, Юлия Жданова, ОБСЕ, НАТО
Запад срывает диалог о незаконном обороте оружия в ОБСЕ

Жданова: Запад третий год срывает диалог о незаконном обороте оружия в ОБСЕ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ на здании в Вене
Логотип ОБСЕ на здании в Вене - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Логотип ОБСЕ на здании в Вене. Архивное фото
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ВЕНА, 8 окт - РИА Новости. Западные страны в рамках заседаний Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) уже третий год срывают обсуждение о незаконном обороте оружия, так как им невыгодна тема расползания их оружия с Украины, заявила в интервью РИА Новости и.о. руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"На ситуацию в рамках ФСОБ продолжает оказывать влияние кризис в отношениях Россия-НАТО и ситуация на Украине. В данном контексте весьма показательно, что западники уже третий год подряд срывают проведение военно-политических мероприятий годового цикла Форума, включая Совещание по оценке выполнения Документов ОБСЕ о легком и стрелковом оружии и запасах обычных боеприпасов", - отметила Жданова.
Дипломат пояснила, что на мероприятии обычно ведется речь об усилиях государств-участников по предотвращению незаконного оборота оружия и боеприпасов и предотвращению их попадания в зоны конфликтов, где они могут быть использованы против гражданского населения.
"На фоне множащихся в геометрической прогрессии фактов применения натовского оружия против гражданского населения России, а также их оттока с Украины на "черные рынки" по всему миру предельно ясно, почему англосаксы выступают категорически против проведения этого центрального для ФСОБ мероприятия. Мы регулярно ставим им это на вид", - заключила и.о. руководителя делегации РФ.
Флаги на здании штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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