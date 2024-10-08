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В СНГ обеспокоены осквернением памятников воинам, боровшимся с нацизмом - РИА Новости, 08.10.2024
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18:51 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/obespokoennost-1977048977.html
В СНГ обеспокоены осквернением памятников воинам, боровшимся с нацизмом
В СНГ обеспокоены осквернением памятников воинам, боровшимся с нацизмом - РИА Новости, 08.10.2024
В СНГ обеспокоены осквернением памятников воинам, боровшимся с нацизмом
В СНГ обеспокоены участившимися случаями осквернения памятников в честь воинов, боровшихся против нацизма в годы Второй мировой войны. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T18:51
2024-10-08T18:51
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В СНГ обеспокоены участившимися случаями осквернения памятников в честь воинов, боровшихся против нацизма в годы Второй мировой войны. Обращение глав государств–участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов опубликовано на сайте Кремля. "Выражаем глубокую обеспокоенность участившимися преднамеренными попытками и случаями осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в честь тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, и настоятельно призываем к уважению к мемориалам и захоронениям независимо от их местонахождения, обеспечению беспрепятственного доступа к ним, недопущению актов вандализма и их уничтожения", - говорится в обращении.
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снг, в мире
СНГ, В мире
В СНГ обеспокоены осквернением памятников воинам, боровшимся с нацизмом

В СНГ обеспокоены осквернением памятников воинам, боровшимся с нацизмом в ВОВ

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств-участников Содружества независимых государств
Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств-участников Содружества независимых государств - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств-участников Содружества независимых государств
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В СНГ обеспокоены участившимися случаями осквернения памятников в честь воинов, боровшихся против нацизма в годы Второй мировой войны.
Обращение глав государств–участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов опубликовано на сайте Кремля.
"Выражаем глубокую обеспокоенность участившимися преднамеренными попытками и случаями осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в честь тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, и настоятельно призываем к уважению к мемориалам и захоронениям независимо от их местонахождения, обеспечению беспрепятственного доступа к ним, недопущению актов вандализма и их уничтожения", - говорится в обращении.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав государств-участников Содружества независимых государств - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
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