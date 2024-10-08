https://ria.ru/20241008/obespokoennost-1977048977.html

В СНГ обеспокоены осквернением памятников воинам, боровшимся с нацизмом

В СНГ обеспокоены осквернением памятников воинам, боровшимся с нацизмом - РИА Новости, 08.10.2024

В СНГ обеспокоены осквернением памятников воинам, боровшимся с нацизмом

В СНГ обеспокоены участившимися случаями осквернения памятников в честь воинов, боровшихся против нацизма в годы Второй мировой войны. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T18:51

2024-10-08T18:51

2024-10-08T18:51

снг

в мире

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. В СНГ обеспокоены участившимися случаями осквернения памятников в честь воинов, боровшихся против нацизма в годы Второй мировой войны. Обращение глав государств–участников СНГ к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 80-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов опубликовано на сайте Кремля. "Выражаем глубокую обеспокоенность участившимися преднамеренными попытками и случаями осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в честь тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, и настоятельно призываем к уважению к мемориалам и захоронениям независимо от их местонахождения, обеспечению беспрепятственного доступа к ним, недопущению актов вандализма и их уничтожения", - говорится в обращении.

https://ria.ru/20241008/sng-1977048600.html

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снг, в мире