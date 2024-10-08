https://ria.ru/20241008/norvegija-1976868354.html
Норвегия присоединилась к санкциям ЕС против Белоруссии
Норвегия присоединилась к санкциям ЕС против Белоруссии - РИА Новости, 08.10.2024
Норвегия присоединилась к санкциям ЕС против Белоруссии
Норвегия присоединилась к санкциям против Белоруссии, введенными Советом ЕС в конце июня, в частности, введя запрет на транзит через белорусскую территорию... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T03:00
2024-10-08T03:00
2024-10-08T03:00
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Норвегия присоединилась к санкциям против Белоруссии, введенными Советом ЕС в конце июня, в частности, введя запрет на транзит через белорусскую территорию товаров и технологий, которые могут способствовать усилению военной или промышленной мощи страны. Совет ЕС 29 июня ввел новый пакет санкций против Белоруссии, который распространяет на эту страну ряд ограничений, ранее уже введенных против России. "Норвегия ввела сегодня дополнительные санкции против Белоруссии... Новые санкции соответствуют мерам, принятым ЕС против Белоруссии 29 июня 2024 года", - говорится в пресс-релизе норвежского МИД. В сообщении отмечается, что введенные санкции носят обширный характер, они направлены на несколько секторов экономики страны, включая торговлю, сферу услуг и транспорт. В частности, вводится запрет на транзит через территорию Белоруссии огнестрельного оружия, товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать усилению военной или промышленной мощи страны. Также вводится запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с морским судоходством, предметов роскоши, запрещается импорт минеральных продуктов, сырой нефти, золота и алмазов. Кроме того, вводится запрет на инвестиции в сфере энергетики. После введения в июне санкций в отношении Белоруссии пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что эти санкции - проходной этап для страны. По его словам, множественные санкционные решения ЕС объединяет главное - "полная бесперспективность достижения их деструктивных целей".
https://ria.ru/20241008/norvegiya-1976868039.html
https://ria.ru/20240701/sanktsii-1956664665.html
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евросоюз, норвегия, белоруссия, в мире
Евросоюз, Норвегия, Белоруссия, В мире
Норвегия присоединилась к санкциям ЕС против Белоруссии
Норвегия присоединилась к санкциям ЕС против Белоруссии, введенным в конце июня
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Норвегия присоединилась к санкциям против Белоруссии, введенными Советом ЕС в конце июня, в частности, введя запрет на транзит через белорусскую территорию товаров и технологий, которые могут способствовать усилению военной или промышленной мощи страны.
Совет ЕС 29 июня ввел новый пакет санкций против Белоруссии, который распространяет на эту страну ряд ограничений, ранее уже введенных против России.
"Норвегия ввела сегодня дополнительные санкции против Белоруссии... Новые санкции соответствуют мерам, принятым ЕС против Белоруссии 29 июня 2024 года", - говорится в пресс-релизе норвежского МИД.
В сообщении отмечается, что введенные санкции носят обширный характер, они направлены на несколько секторов экономики страны, включая торговлю, сферу услуг и транспорт. В частности, вводится запрет на транзит через территорию Белоруссии огнестрельного оружия, товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать усилению военной или промышленной мощи страны. Также вводится запрет на экспорт товаров и технологий, связанных с морским судоходством, предметов роскоши, запрещается импорт минеральных продуктов, сырой нефти, золота и алмазов. Кроме того, вводится запрет на инвестиции в сфере энергетики.
После введения в июне санкций в отношении Белоруссии пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил РИА Новости, что эти санкции - проходной этап для страны. По его словам, множественные санкционные решения ЕС объединяет главное - "полная бесперспективность достижения их деструктивных целей".