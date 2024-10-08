https://ria.ru/20241008/neretin-1977012152.html

СМИ назвали причину смерти актера, сыгравшего депутата Наливкина

СМИ назвали причину смерти актера, сыгравшего депутата Наливкина - РИА Новости, 08.10.2024

СМИ назвали причину смерти актера, сыгравшего депутата Наливкина

Актер Андрей Неретин умер из-за обострение имевшихся заболеваний и остановки сердца, сообщает Telegram-канал Mash. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T16:30

2024-10-08T16:30

2024-10-08T16:42

россия

культура

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Актер Андрей Неретин умер из-за обострение имевшихся заболеваний и остановки сердца, сообщает Telegram-канал Mash."Причина смерти актера Андрея Неретина <…> — обострение старых заболеваний и остановка сердца. Больше года он не пил алкоголь, но за несколько дней до смерти сорвался", — говорится в публикации.Отмечается, что изначальной версией смерти был оторвавшийся тромб, но она не подтвердилась.Неретин известен по роли вымышленного депутата Виталия Наливкина из одноименного сатирического скетч-шоу. Как сообщил РИА Новости режиссер проекта Андрей Клочков, артист умер спустя два дня после объявления о его закрытии.Издание NewsVL.ru писало, что сериал не выпускается уже более двух лет, после того как в отношении его создателей возбудили уголовное дело о хулиганстве за использование пиротехники на съемке. Кроме того, недавно их обвинили по более тяжкой статье — изготовление взрывчатки.

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2024

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россия, культура