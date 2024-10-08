https://ria.ru/20241008/nato-1977022349.html
Новый генсек НАТО подтвердил размещение штаба сухопутных войск в Финляндии
Новый генсек НАТО подтвердил размещение штаба сухопутных войск в Финляндии - РИА Новости, 08.10.2024
Новый генсек НАТО подтвердил размещение штаба сухопутных войск в Финляндии
Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что в Финляндии разместится штаб сухопутных войск альянса. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T17:11
2024-10-08T17:11
2024-10-08T17:17
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БРЮССЕЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что в Финляндии разместится штаб сухопутных войск альянса."Я приветствую тот факт, что вы (Финляндия – ред.) примете новую боевую группу для сдерживания любой агрессии и новую штаб-квартиру НАТО для проведения наземных операций", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии.Ранее минобороны Финляндии заявило, что предложило разместить штаб сухопутных войск НАТО в городе Миккели, находящемся недалеко у границы с Россией. По информации финского телеканала MTV, предложение минобороны уже утверждено и штаб сухопутных войск НАТО будет размещен в Миккели.Финляндия присоединилась к НАТО 4 апреля 2023 года вместе со Швецией. Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, присоединение этих стран к альянсу стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения национальных интересов - у их границ появятся российские войска и системы поражения.Россия указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20241004/nato-1976386738.html
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в мире, финляндия, нато, марк рютте, россия, владимир путин, швеция, дмитрий киселев
В мире, Финляндия, НАТО, Марк Рютте, Россия, Владимир Путин, Швеция, Дмитрий Киселев
Новый генсек НАТО подтвердил размещение штаба сухопутных войск в Финляндии
Рютте подтвердил размещение сухопутных войск альянса в Финляндии