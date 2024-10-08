https://ria.ru/20241008/nato-1977022349.html

Новый генсек НАТО подтвердил размещение штаба сухопутных войск в Финляндии

Новый генсек НАТО подтвердил размещение штаба сухопутных войск в Финляндии - РИА Новости, 08.10.2024

Новый генсек НАТО подтвердил размещение штаба сухопутных войск в Финляндии

Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что в Финляндии разместится штаб сухопутных войск альянса. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T17:11

2024-10-08T17:11

2024-10-08T17:17

в мире

финляндия

нато

марк рютте

россия

владимир путин

швеция

дмитрий киселев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/14/1954259992_0:0:2922:1645_1920x0_80_0_0_ae4d33ea89cff794987769c42ab142c4.jpg

БРЮССЕЛЬ, 8 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте подтвердил, что в Финляндии разместится штаб сухопутных войск альянса."Я приветствую тот факт, что вы (Финляндия – ред.) примете новую боевую группу для сдерживания любой агрессии и новую штаб-квартиру НАТО для проведения наземных операций", - сказал он на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии.Ранее минобороны Финляндии заявило, что предложило разместить штаб сухопутных войск НАТО в городе Миккели, находящемся недалеко у границы с Россией. По информации финского телеканала MTV, предложение минобороны уже утверждено и штаб сухопутных войск НАТО будет размещен в Миккели.Финляндия присоединилась к НАТО 4 апреля 2023 года вместе со Швецией. Как заявил Владимир Путин в интервью Дмитрию Киселеву, присоединение этих стран к альянсу стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения национальных интересов - у их границ появятся российские войска и системы поражения.Россия указывает на беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20241004/nato-1976386738.html

финляндия

россия

швеция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, финляндия, нато, марк рютте, россия, владимир путин, швеция, дмитрий киселев