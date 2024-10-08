https://ria.ru/20241008/naemniki-1976870251.html

Дипломат рассказала о "цифровом следе" наемников в Курской области

Дипломат рассказала о "цифровом следе" наемников в Курской области - РИА Новости, 08.10.2024

Дипломат рассказала о "цифровом следе" наемников в Курской области

В нападении ВСУ в Курскую область участвует множество иностранных наемников, заявила в интервью РИА Новости исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T04:07

2024-10-08T04:07

2024-10-08T04:07

специальная военная операция на украине

россия

курская область

юлия жданова

вооруженные силы украины

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ВЕНА, 8 окт - РИА Новости. В нападении ВСУ в Курскую область участвует множество иностранных наемников, заявила в интервью РИА Новости исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Действительно, в террористической вылазке в большом количестве представлены иностранные наемники. Это легко подтверждается "цифровым следом", который "солдаты удачи" опрометчиво оставляют на платформах западных соцсетей. К примеру, американские боевики ЧВК Forward Observation Group демонстративно выложили в интернет фотографию с циничной подписью "The boys in Kursk", на которой они позируют на фоне бронемашины HMMWV в составе группы ВСУ", - отметила Жданова. Она указала, что мирные жители Курской области дают компетентным службам показания об агрессивных действиях наемников, которые говорили на грузинском, польском и английском языках. "Эти действия явным образом идут вразрез с утверждениями государств Запада об их непричастности к нападению украинских неонацистов на нашу страну", - пояснила дипломат. По ее словам, в связи с тем, что российские "недруги объективно нацелены на повышение интенсивности боевых действий в ходе конфликта на Украине, ряды "Интернационального легиона обороны Украины" регулярно пополняются". Со ссылкой на официальные данные ФСБ России собеседница агентства уточнила, что сейчас количество участников "легиона" достигло 18 тысяч человек из 85 стран мира. Наибольшее количество боевиков – из Польши, Франции, Грузии. Россия наблюдает приток наемников в поддержку ВСУ из Латинской Америки. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 7 октября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 21 тысячи военных, 136 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241008/naemniki-1976869849.html

https://ria.ru/20241007/morpekh-1976415010.html

россия

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россия, курская область, юлия жданова, вооруженные силы украины