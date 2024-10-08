https://ria.ru/20241008/naemniki-1976869849.html

В России составляют поименные списки иностранных наемников на Украине

В России составляют поименные списки иностранных наемников на Украине - РИА Новости, 08.10.2024

В России составляют поименные списки иностранных наемников на Украине

В России ведут поименные списки иностранных наемников на Украине, заявила в интервью РИА Новости исполняющая обязанности руководителя делегации на переговорах в РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T03:45

2024-10-08T03:45

2024-10-08T10:11

специальная военная операция на украине

россия

курская область

украина

юлия жданова

вооруженные силы украины

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ВЕНА, 8 окт — РИА Новости. В России ведут поименные списки иностранных наемников на Украине, заявила в интервью РИА Новости исполняющая обязанности руководителя делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Российские компетентные органы держат вопрос участия иностранных боевиков в террористической вылазке (в Курскую область. — Прим. ред.) на плотном контроле, включая составление поименных списков боевиков и фиксацию их преступлений. Их ждет незавидная участь. Многие уничтожаются российскими войсками как законные военные цели", — сказала она. По словам Ждановой, во вторжении в Курскую область принимают участие множество наемников."Это легко подтверждается "цифровым следом", который "солдаты удачи" опрометчиво оставляют на платформах западных соцсетей. К примеру, американские боевики ЧВК Forward Observation Group демонстративно выложили в интернет фотографию с циничной подписью "The boys in Kursk", на которой они позируют на фоне бронемашины HMMWV в составе группы ВСУ", — пояснила дипломат.Собеседница агентства отметила, что мирные жители Курской области рассказывают об агрессивных действиях наемников, которые говорили на грузинском, польском и английском языках. "Эти действия явным образом идут вразрез с утверждениями государств Запада об их непричастности к нападению украинских неонацистов на нашу страну", — подчеркнула Жданова.Она добавила, что всего за время спецоперации к уголовной ответственности привлекли не менее 785 наемников, воевавших на стороне ВСУ. Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 7 октября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 21 тысячи солдат, 136 танков и сотни единиц другой техники.По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.

https://ria.ru/20241007/sudzha-1976672499.html

https://ria.ru/20240917/vsu-1973207402.html

https://ria.ru/20240929/naemniki-1975323786.html

россия

курская область

украина

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россия, курская область, украина, юлия жданова, вооруженные силы украины