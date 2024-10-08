В России составляют поименные списки иностранных наемников на Украине
Дипломат Жданова: в России составляют списки наемников в Курской области
© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области
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ВЕНА, 8 окт — РИА Новости. В России ведут поименные списки иностранных наемников на Украине, заявила в интервью РИА Новости исполняющая обязанности руководителя делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Российские компетентные органы держат вопрос участия иностранных боевиков в террористической вылазке (в Курскую область. — Прим. ред.) на плотном контроле, включая составление поименных списков боевиков и фиксацию их преступлений. Их ждет незавидная участь. Многие уничтожаются российскими войсками как законные военные цели", — сказала она.
По словам Ждановой, во вторжении в Курскую область принимают участие множество наемников.
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"Это легко подтверждается "цифровым следом", который "солдаты удачи" опрометчиво оставляют на платформах западных соцсетей. К примеру, американские боевики ЧВК Forward Observation Group демонстративно выложили в интернет фотографию с циничной подписью "The boys in Kursk", на которой они позируют на фоне бронемашины HMMWV в составе группы ВСУ", — пояснила дипломат.
Собеседница агентства отметила, что мирные жители Курской области рассказывают об агрессивных действиях наемников, которые говорили на грузинском, польском и английском языках.
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"Эти действия явным образом идут вразрез с утверждениями государств Запада об их непричастности к нападению украинских неонацистов на нашу страну", — подчеркнула Жданова.
Она добавила, что всего за время спецоперации к уголовной ответственности привлекли не менее 785 наемников, воевавших на стороне ВСУ.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа вторглись в Курскую область с целью захвата российской территории. Как заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов, их продвижение удалось остановить. По данным Минобороны на 7 октября, за время боев в курском приграничье ВСУ потеряли более 21 тысячи солдат, 136 танков и сотни единиц другой техники.
По словам президента Владимира Путина, нападением на Курскую область киевский режим хотел остановить российское наступление в Донбассе, но ему это не удалось. Глава государства подчеркивал, что противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности населения действует режим контртеррористической операции.
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