https://ria.ru/20241008/msp-postavschik-1976827913.html
Субъект МСП Белгородской области заключил договор-офсет на 1,5 млрд рублей
Субъект МСП Белгородской области заключил договор-офсет на 1,5 млрд рублей - РИА Новости, 08.10.2024
Субъект МСП Белгородской области заключил договор-офсет на 1,5 млрд рублей
Офсетный договор на сумму 1,5 миллиарда рублей заключил МСП-поставщик из Белгородской области и ПАО "ОАК" при участии Корпорации МСП (КМСП), сообщает... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T10:00
2024-10-08T10:00
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Офсетный договор на сумму 1,5 миллиарда рублей заключил МСП-поставщик из Белгородской области и ПАО "ОАК" при участии Корпорации МСП (КМСП), сообщает пресс-служба КМСП. По его условиям предприятие обязуется произвести и поставить металлорежущие инструменты, которые до этого закупались за рубежом – в Швеции и Германии. Всего за полтора года работы механизма в России заключено 11 офсетных договоров по 223-ФЗ на шесть миллиардов рублей между госкомпаниями и МСП-поставщиками.Для исполнения офсетного договора поставщик планирует инвестировать в производственное оборудование – станки, шлифовальное оборудование, производящее металлорежущий инструмент. Полная сумма инвестиций в производство составит 300 миллионов рублей, говорится в сообщении."МСП-поставщики благодаря офсетным договорам получают гарантированный рынок сбыта на несколько лет вперед, что помогает спланировать дальнейшее развитие компании. Первым шагом на пути к офсетному договору может стать участие в одной из программ "выращивания" потенциальных поставщиков как в этом случае", – привели в пресс-службе слова генерального директора КМСП Александра Исаевича.Отбор для участия в программе "выращивания" ПАО "ОАК" в конце 2023 года прошли пять малых предприятий. С каждым были подписаны трехсторонние соглашения о сотрудничестве и индивидуальные карты развития. Компания из Белгородской области по результатам конкурентной процедуры в рамках 223-ФЗ заключила офсетный договор со сроком поставки продукции до 2029 года.Изменения, которые дали старт реализации программ "выращивания" поставщиков и уточнили возможность заключения офсетных договоров в рамках 223-ФЗ, вступили в силу в ноябре 2022 года. Поправки предоставили МСП-поставщикам возможность развивать производство, имея гарантированный рынок сбыта. Запустить механизм офсетных договоров для малого и среднего бизнеса поручил президент Владимир Путин в ходе ПМЭФ-2022. Мероприятия по "выращиванию" реализуются в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", напомнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241007/msp-1976434499.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, швеция, германия, александр исаевич, корпорация мсп, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса
Белгородская область, Швеция, Германия, Александр Исаевич, Корпорация МСП, Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса
МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Офсетный договор на сумму 1,5 миллиарда рублей заключил МСП-поставщик из Белгородской области и ПАО "ОАК" при участии Корпорации МСП (КМСП), сообщает пресс-служба КМСП.
По его условиям предприятие обязуется произвести и поставить металлорежущие инструменты, которые до этого закупались за рубежом – в Швеции и Германии. Всего за полтора года работы механизма в России заключено 11 офсетных договоров по 223-ФЗ на шесть миллиардов рублей между госкомпаниями и МСП-поставщиками.
Для исполнения офсетного договора поставщик планирует инвестировать в производственное оборудование – станки, шлифовальное оборудование, производящее металлорежущий инструмент. Полная сумма инвестиций в производство составит 300 миллионов рублей, говорится в сообщении.
"МСП-поставщики благодаря офсетным договорам получают гарантированный рынок сбыта на несколько лет вперед, что помогает спланировать дальнейшее развитие компании. Первым шагом на пути к офсетному договору может стать участие в одной из программ "выращивания" потенциальных поставщиков как в этом случае", – привели в пресс-службе слова генерального директора КМСП Александра Исаевича
.
Отбор для участия в программе "выращивания" ПАО "ОАК" в конце 2023 года прошли пять малых предприятий. С каждым были подписаны трехсторонние соглашения о сотрудничестве и индивидуальные карты развития. Компания из Белгородской области по результатам конкурентной процедуры в рамках 223-ФЗ заключила офсетный договор со сроком поставки продукции до 2029 года.
Изменения, которые дали старт реализации программ "выращивания" поставщиков и уточнили возможность заключения офсетных договоров в рамках 223-ФЗ, вступили в силу в ноябре 2022 года. Поправки предоставили МСП-поставщикам возможность развивать производство, имея гарантированный рынок сбыта. Запустить механизм офсетных договоров для малого и среднего бизнеса поручил президент Владимир Путин
в ходе ПМЭФ-2022. Мероприятия по "выращиванию" реализуются в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", напомнили в пресс-службе.