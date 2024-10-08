https://ria.ru/20241008/moskva-1977409128.html

Москвичи выбрали самые красивые бывшие доходные дома столицы в стиле модерн

Москвичи выбрали самые красивые бывшие доходные дома столицы в стиле модерн - РИА Новости, 10.10.2024

Москвичи выбрали самые красивые бывшие доходные дома столицы в стиле модерн

Москвичи выбрали самые красивые бывшие доходные дома в стиле модерн, отремонтированные в 2023 году в рамках региональной программы капитального ремонта,... РИА Новости, 10.10.2024

2024-10-08T17:58

2024-10-08T17:58

2024-10-10T15:35

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Москвичи выбрали самые красивые бывшие доходные дома в стиле модерн, отремонтированные в 2023 году в рамках региональной программы капитального ремонта, голосование проходило на портале "Активный гражданин", сообщает комплекс городского хозяйства Москвы. "Горожане выбрали самые красивые бывшие доходные дома в стиле модерн, отремонтированные в 2023 году в рамках региональной программы капитального ремонта. Голосование проходило на портале "Активный гражданин". В опросе приняли участие более 286 тысяч человек. Проголосовать можно было за три из семи доходных домов, возраст которых превышает 100 лет", - говорится в Telegram-канале комплекса. Больше всего голосов набрало шестиэтажное жилое здание в 1-м Неопалимовском переулке, его построили в 1912 году по проекту архитектора Петра Харко. Второе и третье место заняли дом 16, строение 4 на Новой Басманной улице и дом 45/1, строение 3 на Пречистенской набережной. Здания с уникальной архитектурой в основном расположены в центре города.

https://ria.ru/20241002/moskva-1975962556.html

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москва