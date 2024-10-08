https://ria.ru/20241008/moskva-1976994942.html

Около 290 единиц техники и 300 бригад дежурят в Москве из-за непогоды

Около 290 единиц техники и 300 бригад дежурят в Москве из-за непогоды - РИА Новости, 08.10.2024

Около 290 единиц техники и 300 бригад дежурят в Москве из-за непогоды

Порядка 290 единиц техники "Мосводостока" и 300 бригад дежурят на улицах столицы из-за непогоды, сообщается Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T15:19

2024-10-08T15:19

2024-10-08T15:19

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

москва

евгений тишковец

мосводосток

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Порядка 290 единиц техники "Мосводостока" и 300 бригад дежурят на улицах столицы из-за непогоды, сообщается Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "В городе дождь. 300 бригад и порядка 290 единиц техники "Мосводостока" дежурят на улицах города из-за непогоды", - говорится в сообщении. Также в ведомстве попросили жителей и гостей столицы быть предельно внимательными на улице в непогоду. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что во вторник в столице может выпасть 5,7 миллиметра осадков, и закончатся они только в ночь на среду. -0-

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городское хозяйство москвы, москва, евгений тишковец, мосводосток