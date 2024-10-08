https://ria.ru/20241008/moskva-1976994942.html
Около 290 единиц техники и 300 бригад дежурят в Москве из-за непогоды
Около 290 единиц техники и 300 бригад дежурят в Москве из-за непогоды - РИА Новости, 08.10.2024
Около 290 единиц техники и 300 бригад дежурят в Москве из-за непогоды
Порядка 290 единиц техники "Мосводостока" и 300 бригад дежурят на улицах столицы из-за непогоды, сообщается Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T15:19
2024-10-08T15:19
2024-10-08T15:19
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
евгений тишковец
мосводосток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964993863_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2481874541e82350f35a9c44cf9a52a6.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Порядка 290 единиц техники "Мосводостока" и 300 бригад дежурят на улицах столицы из-за непогоды, сообщается Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "В городе дождь. 300 бригад и порядка 290 единиц техники "Мосводостока" дежурят на улицах города из-за непогоды", - говорится в сообщении. Также в ведомстве попросили жителей и гостей столицы быть предельно внимательными на улице в непогоду. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что во вторник в столице может выпасть 5,7 миллиметра осадков, и закончатся они только в ночь на среду. -0-
https://realty.ria.ru/20240731/moskva-reka-1963085102.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/08/1964993863_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_df95f6152ae6a4534e9c348fbf09e433.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, евгений тишковец, мосводосток
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Евгений Тишковец, Мосводосток