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Около 290 единиц техники и 300 бригад дежурят в Москве из-за непогоды - РИА Новости, 08.10.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:19 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/moskva-1976994942.html
Около 290 единиц техники и 300 бригад дежурят в Москве из-за непогоды
Около 290 единиц техники и 300 бригад дежурят в Москве из-за непогоды - РИА Новости, 08.10.2024
Около 290 единиц техники и 300 бригад дежурят в Москве из-за непогоды
Порядка 290 единиц техники "Мосводостока" и 300 бригад дежурят на улицах столицы из-за непогоды, сообщается Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T15:19
2024-10-08T15:19
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
москва
евгений тишковец
мосводосток
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Порядка 290 единиц техники "Мосводостока" и 300 бригад дежурят на улицах столицы из-за непогоды, сообщается Telegram-канале комплекса городского хозяйства. "В городе дождь. 300 бригад и порядка 290 единиц техники "Мосводостока" дежурят на улицах города из-за непогоды", - говорится в сообщении. Также в ведомстве попросили жителей и гостей столицы быть предельно внимательными на улице в непогоду. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что во вторник в столице может выпасть 5,7 миллиметра осадков, и закончатся они только в ночь на среду. -0-
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городское хозяйство москвы, москва, евгений тишковец, мосводосток
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Городское хозяйство Москвы, Москва, Евгений Тишковец, Мосводосток

Около 290 единиц техники и 300 бригад дежурят в Москве из-за непогоды

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛюди на Парящем мосту во время дождя в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве
Люди на Парящем мосту во время дождя в природно-ландшафтном парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Люди на Парящем мосту во время дождя в природно-ландшафтном парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Порядка 290 единиц техники "Мосводостока" и 300 бригад дежурят на улицах столицы из-за непогоды, сообщается Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"В городе дождь. 300 бригад и порядка 290 единиц техники "Мосводостока" дежурят на улицах города из-за непогоды", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве попросили жителей и гостей столицы быть предельно внимательными на улице в непогоду.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал, что во вторник в столице может выпасть 5,7 миллиметра осадков, и закончатся они только в ночь на среду. -0-
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