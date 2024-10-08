https://ria.ru/20241008/moskva-1976936202.html

Водолазы нашли машину, вылетевшую в Москву-реку

Водолазы нашли машину, вылетевшую в Москву-реку - РИА Новости, 08.10.2024

Водолазы нашли машину, вылетевшую в Москву-реку

Водолазы обнаружили машину, которая, пробив ограждение, вылетела в Москву-реку, вытаскивать ее из воды будут краном, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T12:04

2024-10-08T12:04

2024-10-08T12:56

происшествия

авто

москва

марк шагал

toyota corolla

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Водолазы обнаружили машину, которая, пробив ограждение, вылетела в Москву-реку, вытаскивать ее из воды будут краном, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что машина пробила ограждение на набережной на юге Москвы, вылетев в реку. В столичной Госавтоинспекции уточнили, что автомобиль Toyota наехал на ограждение на набережной Марка Шагала в Москве и упал в реку, пострадавших нет. "Водолазы обнаружили машину, упавшую в реку. Людей в ней не обнаружено, ожидается кран для поднятия", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241007/moskva-1976820514.html

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Работы на месте падения автомобиля в Москву-реку Водолазы обнаружили машину, которая, пробив ограждение, вылетела в Москву-реку, вытаскивать ее из воды будут краном, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что машина пробила ограждение на набережной на юге Москвы, вылетев в реку. В столичной Госавтоинспекции уточнили, что автомобиль Toyota наехал на ограждение на набережной Марка Шагала в Москве и упал в реку, пострадавших нет. 2024-10-08T12:04 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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