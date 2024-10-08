https://ria.ru/20241008/moskva-1976936202.html
Водолазы нашли машину, вылетевшую в Москву-реку
Водолазы нашли машину, вылетевшую в Москву-реку - РИА Новости, 08.10.2024
Водолазы нашли машину, вылетевшую в Москву-реку
Водолазы обнаружили машину, которая, пробив ограждение, вылетела в Москву-реку, вытаскивать ее из воды будут краном, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T12:04
2024-10-08T12:04
2024-10-08T12:56
происшествия
авто
москва
марк шагал
toyota corolla
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Водолазы обнаружили машину, которая, пробив ограждение, вылетела в Москву-реку, вытаскивать ее из воды будут краном, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что машина пробила ограждение на набережной на юге Москвы, вылетев в реку. В столичной Госавтоинспекции уточнили, что автомобиль Toyota наехал на ограждение на набережной Марка Шагала в Москве и упал в реку, пострадавших нет. "Водолазы обнаружили машину, упавшую в реку. Людей в ней не обнаружено, ожидается кран для поднятия", - сказал собеседник агентства.
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Работы на месте падения автомобиля в Москву-реку
Водолазы обнаружили машину, которая, пробив ограждение, вылетела в Москву-реку, вытаскивать ее из воды будут краном, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что машина пробила ограждение на набережной на юге Москвы, вылетев в реку. В столичной Госавтоинспекции уточнили, что автомобиль Toyota наехал на ограждение на набережной Марка Шагала в Москве и упал в реку, пострадавших нет.
2024-10-08T12:04
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РИА Новости
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происшествия, авто, москва, марк шагал, toyota corolla
Происшествия, Авто, Москва, Марк Шагал, Toyota Corolla
Водолазы нашли машину, вылетевшую в Москву-реку
Водолазы нашли машину, вылетевшую в Москву-реку на набережной Марка Шагала