https://ria.ru/20241008/moskva-1976922155.html

В Москве вызвали водолазов для поиска автомобиля, вылетевшего в реку

В Москве вызвали водолазов для поиска автомобиля, вылетевшего в реку - РИА Новости, 08.10.2024

В Москве вызвали водолазов для поиска автомобиля, вылетевшего в реку

На набережную на юге Москвы, где автомобиль, пробив ограждение, вылетел в реку, вызвали водолазов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T11:34

2024-10-08T11:34

2024-10-08T13:01

происшествия

москва

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. На набережную на юге Москвы, где автомобиль, пробив ограждение, вылетел в реку, вызвали водолазов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что машина пробила ограждение на Новоданиловской набережной и упала в Москву-реку. Сейчас на месте работают сотрудники ГАИ. "В настоящее время ведутся поиски автомобиля, вызваны водолазы", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240604/lift-1950481312.html

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происшествия, москва, гибдд мвд рф