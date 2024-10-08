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В Москве вызвали водолазов для поиска автомобиля, вылетевшего в реку
В Москве вызвали водолазов для поиска автомобиля, вылетевшего в реку - РИА Новости, 08.10.2024
В Москве вызвали водолазов для поиска автомобиля, вылетевшего в реку
На набережную на юге Москвы, где автомобиль, пробив ограждение, вылетел в реку, вызвали водолазов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T11:34
2024-10-08T11:34
2024-10-08T13:01
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. На набережную на юге Москвы, где автомобиль, пробив ограждение, вылетел в реку, вызвали водолазов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что машина пробила ограждение на Новоданиловской набережной и упала в Москву-реку. Сейчас на месте работают сотрудники ГАИ. "В настоящее время ведутся поиски автомобиля, вызваны водолазы", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, москва, гибдд мвд рф
Происшествия, Москва, ГИБДД МВД РФ
В Москве вызвали водолазов для поиска автомобиля, вылетевшего в реку
Для поиска автомобиля, вылетевшего в реку на юге Москвы, вызвали водолазов