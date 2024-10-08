https://ria.ru/20241008/moskva-1976904727.html

В Москве задержали аферистов, открывших псевдостационар и рехаб

В Москве задержали аферистов, открывших псевдостационар и рехаб - РИА Новости, 08.10.2024

В Москве задержали аферистов, открывших псевдостационар и рехаб

Задержаны шестеро аферистов, незаконно открывших в Москве псевдостационар и рехаб для пациентов с алкогольной и наркотической зависимостью, сообщила... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T10:36

2024-10-08T10:36

2024-10-08T10:36

происшествия

москва

россия

калужская область

ирина волк

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_2def668ef69308ff75b169a6a6dbee43.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Задержаны шестеро аферистов, незаконно открывших в Москве псевдостационар и рехаб для пациентов с алкогольной и наркотической зависимостью, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале. "Мои коллеги... совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России при участии Росгвардии задержали подозреваемых в мошенничестве под предлогом оказания медицинских услуг", - рассказала Волк. По версии следствия, злоумышленники действовали от имени фирмы с лицензией на оказание частной скорой помощи на дому. Реализуя криминальную схему, на Смирновской улице Москвы сообщники незаконно открыли псевдостационар и рехаб. Для привлечения клиентов в интернете они размещали объявления об оказании платных медицинских услуг по лечению алкогольной и наркотической зависимости. После госпитализации родственникам сообщали, что их близкие находятся в крайне тяжелом состоянии и необходимо срочно начать дорогостоящее лечение. По предварительным подсчетам, общий ущерб превышает миллион рублей. По словам Волк, возбуждено восемь уголовных дел по части четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), которые соединены в одно производство. "Задержали троих мужчин и троих женщин", - уточнила она. В ходе обысков в Москве и Калужской области изъяты документы, мобильные телефоны, компьютерная техника, три машины скорой помощи. Пятеро фигурантов заключены под стражу, еще один под подпиской о невыезде.

https://ria.ru/20240310/skhema-1932185626.html

https://ria.ru/20241001/peterburg-1975734006.html

москва

россия

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, калужская область, ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)