Рейтинг@Mail.ru
В Москве задержали аферистов, открывших псевдостационар и рехаб - РИА Новости, 08.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:36 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/moskva-1976904727.html
В Москве задержали аферистов, открывших псевдостационар и рехаб
В Москве задержали аферистов, открывших псевдостационар и рехаб - РИА Новости, 08.10.2024
В Москве задержали аферистов, открывших псевдостационар и рехаб
Задержаны шестеро аферистов, незаконно открывших в Москве псевдостационар и рехаб для пациентов с алкогольной и наркотической зависимостью, сообщила... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T10:36
2024-10-08T10:36
происшествия
москва
россия
калужская область
ирина волк
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:185:3077:1916_1920x0_80_0_0_2def668ef69308ff75b169a6a6dbee43.jpg
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Задержаны шестеро аферистов, незаконно открывших в Москве псевдостационар и рехаб для пациентов с алкогольной и наркотической зависимостью, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале. "Мои коллеги... совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России при участии Росгвардии задержали подозреваемых в мошенничестве под предлогом оказания медицинских услуг", - рассказала Волк. По версии следствия, злоумышленники действовали от имени фирмы с лицензией на оказание частной скорой помощи на дому. Реализуя криминальную схему, на Смирновской улице Москвы сообщники незаконно открыли псевдостационар и рехаб. Для привлечения клиентов в интернете они размещали объявления об оказании платных медицинских услуг по лечению алкогольной и наркотической зависимости. После госпитализации родственникам сообщали, что их близкие находятся в крайне тяжелом состоянии и необходимо срочно начать дорогостоящее лечение. По предварительным подсчетам, общий ущерб превышает миллион рублей. По словам Волк, возбуждено восемь уголовных дел по части четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), которые соединены в одно производство. "Задержали троих мужчин и троих женщин", - уточнила она. В ходе обысков в Москве и Калужской области изъяты документы, мобильные телефоны, компьютерная техника, три машины скорой помощи. Пятеро фигурантов заключены под стражу, еще один под подпиской о невыезде.
https://ria.ru/20240310/skhema-1932185626.html
https://ria.ru/20241001/peterburg-1975734006.html
москва
россия
калужская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a3cb31c139c0a867528bfc1600cf80c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, калужская область, ирина волк, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Москва, Россия, Калужская область, Ирина Волк, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Москве задержали аферистов, открывших псевдостационар и рехаб

В Москве задержали шестерых аферистов, открывших псевдостационар и рехаб

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Полицейский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Задержаны шестеро аферистов, незаконно открывших в Москве псевдостационар и рехаб для пациентов с алкогольной и наркотической зависимостью, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.
"Мои коллеги... совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России при участии Росгвардии задержали подозреваемых в мошенничестве под предлогом оказания медицинских услуг", - рассказала Волк.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
В МВД предупредили о схеме мошенничества с "платным лечением"
10 марта, 20:17
По версии следствия, злоумышленники действовали от имени фирмы с лицензией на оказание частной скорой помощи на дому. Реализуя криминальную схему, на Смирновской улице Москвы сообщники незаконно открыли псевдостационар и рехаб.
Для привлечения клиентов в интернете они размещали объявления об оказании платных медицинских услуг по лечению алкогольной и наркотической зависимости.
После госпитализации родственникам сообщали, что их близкие находятся в крайне тяжелом состоянии и необходимо срочно начать дорогостоящее лечение. По предварительным подсчетам, общий ущерб превышает миллион рублей.
По словам Волк, возбуждено восемь уголовных дел по части четвертой статьи 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение), которые соединены в одно производство.
"Задержали троих мужчин и троих женщин", - уточнила она.
В ходе обысков в Москве и Калужской области изъяты документы, мобильные телефоны, компьютерная техника, три машины скорой помощи. Пятеро фигурантов заключены под стражу, еще один под подпиской о невыезде.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
В Петербурге выявили схему фиктивного трудоустройства в больнице
1 октября, 14:48
 
ПроисшествияМоскваРоссияКалужская областьИрина ВолкФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала