https://ria.ru/20241008/moskva-1976882501.html
В Москве школьники собрали гумпомощь для бойцов СВО
В Москве школьники собрали гумпомощь для бойцов СВО - РИА Новости, 08.10.2024
В Москве школьники собрали гумпомощь для бойцов СВО
Ученики столичной школы №1164, их родители и учителя собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T08:48
2024-10-08T08:48
2024-10-08T08:48
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Ученики столичной школы №1164, их родители и учителя собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В столичной школе №1164 прошла благотворительная акция по сбору гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции (СВО). Учителя, школьники и их родители подготовили 97 коробок гуманитарного груза с медикаментами, продуктами, теплой одеждой, письмами и детскими рисунками", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что дети не только помогают собирать гумпомощь для бойцов, но и отправляют им письма, в которых благодарят за подвиги, желают успешного выполнения боевых задач и возвращения домой с победой. "В день акции школьники вместе со своими семьями написали более 400 посланий", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20240920/moskvichi-1973752356.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, москва
Надежные люди, Общество, Москва
В Москве школьники собрали гумпомощь для бойцов СВО
Ученики и учителя московской школы 1164 собрали гумпомощь для бойцов СВО
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости.
Ученики столичной школы №1164, их родители и учителя собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО, сообщается на сайте
мэра и правительства Москвы.
"В столичной школе №1164 прошла благотворительная акция по сбору гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции (СВО). Учителя, школьники и их родители подготовили 97 коробок гуманитарного груза с медикаментами, продуктами, теплой одеждой, письмами и детскими рисунками", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что дети не только помогают собирать гумпомощь для бойцов, но и отправляют им письма, в которых благодарят за подвиги, желают успешного выполнения боевых задач и возвращения домой с победой.
"В день акции школьники вместе со своими семьями написали более 400 посланий", - добавляется в сообщении.