https://ria.ru/20241008/moskva-1976882501.html

В Москве школьники собрали гумпомощь для бойцов СВО

В Москве школьники собрали гумпомощь для бойцов СВО - РИА Новости, 08.10.2024

В Москве школьники собрали гумпомощь для бойцов СВО

Ученики столичной школы №1164, их родители и учителя собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T08:48

2024-10-08T08:48

2024-10-08T08:48

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москва

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Ученики столичной школы №1164, их родители и учителя собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В столичной школе №1164 прошла благотворительная акция по сбору гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции (СВО). Учителя, школьники и их родители подготовили 97 коробок гуманитарного груза с медикаментами, продуктами, теплой одеждой, письмами и детскими рисунками", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что дети не только помогают собирать гумпомощь для бойцов, но и отправляют им письма, в которых благодарят за подвиги, желают успешного выполнения боевых задач и возвращения домой с победой. "В день акции школьники вместе со своими семьями написали более 400 посланий", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20240920/moskvichi-1973752356.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, москва