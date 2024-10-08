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В Москве школьники собрали гумпомощь для бойцов СВО - РИА Новости, 08.10.2024
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08:48 08.10.2024
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В Москве школьники собрали гумпомощь для бойцов СВО
В Москве школьники собрали гумпомощь для бойцов СВО - РИА Новости, 08.10.2024
В Москве школьники собрали гумпомощь для бойцов СВО
Ученики столичной школы №1164, их родители и учителя собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T08:48
2024-10-08T08:48
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Ученики столичной школы №1164, их родители и учителя собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы. "В столичной школе №1164 прошла благотворительная акция по сбору гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции (СВО). Учителя, школьники и их родители подготовили 97 коробок гуманитарного груза с медикаментами, продуктами, теплой одеждой, письмами и детскими рисунками", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что дети не только помогают собирать гумпомощь для бойцов, но и отправляют им письма, в которых благодарят за подвиги, желают успешного выполнения боевых задач и возвращения домой с победой. "В день акции школьники вместе со своими семьями написали более 400 посланий", - добавляется в сообщении.
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Надежные люди, Общество, Москва
В Москве школьники собрали гумпомощь для бойцов СВО

Ученики и учителя московской школы 1164 собрали гумпомощь для бойцов СВО

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыУченики московской школы No1164 собрали гумпомощь для бойцов СВО
Ученики московской школы No1164 собрали гумпомощь для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Ученики столичной школы №1164, их родители и учителя собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
"В столичной школе №1164 прошла благотворительная акция по сбору гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции (СВО). Учителя, школьники и их родители подготовили 97 коробок гуманитарного груза с медикаментами, продуктами, теплой одеждой, письмами и детскими рисунками", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что дети не только помогают собирать гумпомощь для бойцов, но и отправляют им письма, в которых благодарят за подвиги, желают успешного выполнения боевых задач и возвращения домой с победой.
"В день акции школьники вместе со своими семьями написали более 400 посланий", - добавляется в сообщении.
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