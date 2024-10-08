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Мошенники, продававшие билеты в Большой театр, обжаловали приговор - РИА Новости, 08.10.2024
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06:43 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/moshenniki-1976875810.html
Мошенники, продававшие билеты в Большой театр, обжаловали приговор
Мошенники, продававшие билеты в Большой театр, обжаловали приговор - РИА Новости, 08.10.2024
Мошенники, продававшие билеты в Большой театр, обжаловали приговор
Осужденные за продажу по завышенным ценам билетов от имени Большого, Малого, Мариинского и других театров обжаловали приговор, сообщили РИА Новости в Тверском... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T06:43
2024-10-08T06:43
происшествия
москва
большой театр
московский городской суд
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Осужденные за продажу по завышенным ценам билетов от имени Большого, Малого, Мариинского и других театров обжаловали приговор, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы. "В суде зарегистрированы апелляционные жалобы защиты", - сказали в суде. Они будут рассмотрены в Мосгорсуде, но дата заседания еще не назначена. По данным следствия, Андрей Хартанюк, его мать - Ирина Хартанюк, Виталий Гашаков, Алексей Куринов, Яна Тагина и Юлия Чарыкова в составе банды в феврале 2017 года создали сайты-двойники в том числе Мариинского, Большого и Малого театров, Театра наций, Российского академического молодежного театра (РАМТ), Консерватории им. П.И. Чайковского, Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская Башня". Через них преступники незаконно продавали билеты по завышенным ценам. Всего в афере участвовало более 150 человек, в том числе IT-специалисты, сотрудники колл-центров, продавцы билетов, курьеры, программисты, менеджеры по рекламе, а также сисадмины. При этом для конспирации оператором доменных имен были иностранные компании, а общение с покупателями билетов происходило по интернет-телефонии. Суд признал подсудимых виновными в мошенничестве и незаконном использовании средств индивидуализации товаров. Приговором суда Куринову назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы и штрафа в размере 800 тысяч рублей, Гашакову – 4 лет 6 месяцев лишения свободы и штрафа 600 тысяч рублей. Чарыкова и Тагина приговорены к условным срокам. Хартанюки объявлены в розыск и заочно арестованы.
https://ria.ru/20241001/moshenniki-1975638621.html
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происшествия, москва, большой театр, московский городской суд
Происшествия, Москва, Большой театр, Московский городской суд
Мошенники, продававшие билеты в Большой театр, обжаловали приговор

Мошенники, продававшие билеты от имени Большого театра, обжаловали приговор

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкВид на зрительный зал Большого театра
Вид на зрительный зал Большого театра - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Вид на зрительный зал Большого театра. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Осужденные за продажу по завышенным ценам билетов от имени Большого, Малого, Мариинского и других театров обжаловали приговор, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.
"В суде зарегистрированы апелляционные жалобы защиты", - сказали в суде. Они будут рассмотрены в Мосгорсуде, но дата заседания еще не назначена.
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По данным следствия, Андрей Хартанюк, его мать - Ирина Хартанюк, Виталий Гашаков, Алексей Куринов, Яна Тагина и Юлия Чарыкова в составе банды в феврале 2017 года создали сайты-двойники в том числе Мариинского, Большого и Малого театров, Театра наций, Российского академического молодежного театра (РАМТ), Консерватории им. П.И. Чайковского, Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская Башня". Через них преступники незаконно продавали билеты по завышенным ценам.
Всего в афере участвовало более 150 человек, в том числе IT-специалисты, сотрудники колл-центров, продавцы билетов, курьеры, программисты, менеджеры по рекламе, а также сисадмины. При этом для конспирации оператором доменных имен были иностранные компании, а общение с покупателями билетов происходило по интернет-телефонии.
Суд признал подсудимых виновными в мошенничестве и незаконном использовании средств индивидуализации товаров.
Приговором суда Куринову назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы и штрафа в размере 800 тысяч рублей, Гашакову – 4 лет 6 месяцев лишения свободы и штрафа 600 тысяч рублей. Чарыкова и Тагина приговорены к условным срокам. Хартанюки объявлены в розыск и заочно арестованы.
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