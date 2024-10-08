https://ria.ru/20241008/mishustin-1977042206.html

Мишустин рассказал о новой стратегии пространственного развития России

Мишустин рассказал о новой стратегии пространственного развития России - РИА Новости, 08.10.2024

Мишустин рассказал о новой стратегии пространственного развития России

Все обоснованные предложения и замечания из регионов РФ будут учтены в новой стратегии пространственного развития России, которая должна быть утверждена не... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T15:45

2024-10-08T15:45

2024-10-08T18:20

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Все обоснованные предложения и замечания из регионов РФ будут учтены в новой стратегии пространственного развития России, которая должна быть утверждена не позднее декабря, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства во вторник провел стратегическую сессию, посвященную стратегии пространственного развития России. В ходе мероприятия Мишустин подчеркнул, что раскрытие потенциала регионов имеет ключевое значение для успешного формирования экономики предложения, повышения благосостояния граждан. "При подготовке масштабных планов качественного преображения страны, конечно, очень важно учитывать мнение людей и бизнеса. Чтобы получать обратную связь с нами, в режиме видеоконфереции участвуют губернаторы российских субъектов. Все обоснованные предложения и замечания будут учтены коллегами. Не позднее декабря стратегия пространственного развития России должна быть утверждена", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20240510/mishustin-1945104077.html

россия

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экономика, россия, михаил мишустин