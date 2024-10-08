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Мишустин рассказал о новой стратегии пространственного развития России - РИА Новости, 08.10.2024
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15:45 08.10.2024 (обновлено: 18:20 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/mishustin-1977042206.html
Мишустин рассказал о новой стратегии пространственного развития России
Мишустин рассказал о новой стратегии пространственного развития России - РИА Новости, 08.10.2024
Мишустин рассказал о новой стратегии пространственного развития России
Все обоснованные предложения и замечания из регионов РФ будут учтены в новой стратегии пространственного развития России, которая должна быть утверждена не... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T15:45
2024-10-08T18:20
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Все обоснованные предложения и замечания из регионов РФ будут учтены в новой стратегии пространственного развития России, которая должна быть утверждена не позднее декабря, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Глава правительства во вторник провел стратегическую сессию, посвященную стратегии пространственного развития России. В ходе мероприятия Мишустин подчеркнул, что раскрытие потенциала регионов имеет ключевое значение для успешного формирования экономики предложения, повышения благосостояния граждан. "При подготовке масштабных планов качественного преображения страны, конечно, очень важно учитывать мнение людей и бизнеса. Чтобы получать обратную связь с нами, в режиме видеоконфереции участвуют губернаторы российских субъектов. Все обоснованные предложения и замечания будут учтены коллегами. Не позднее декабря стратегия пространственного развития России должна быть утверждена", - сказал Мишустин.
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о новой стратегии пространственного развития России

Мишустин: регионы учтены в новой стратегии пространственного развития России

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Все обоснованные предложения и замечания из регионов РФ будут учтены в новой стратегии пространственного развития России, которая должна быть утверждена не позднее декабря, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава правительства во вторник провел стратегическую сессию, посвященную стратегии пространственного развития России. В ходе мероприятия Мишустин подчеркнул, что раскрытие потенциала регионов имеет ключевое значение для успешного формирования экономики предложения, повышения благосостояния граждан.
"При подготовке масштабных планов качественного преображения страны, конечно, очень важно учитывать мнение людей и бизнеса. Чтобы получать обратную связь с нами, в режиме видеоконфереции участвуют губернаторы российских субъектов. Все обоснованные предложения и замечания будут учтены коллегами. Не позднее декабря стратегия пространственного развития России должна быть утверждена", - сказал Мишустин.
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