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ВС России освободили населенный пункт Золотая Нива в ДНР - РИА Новости, 08.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:08 08.10.2024 (обновлено: 12:59 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/minoborony-1976938382.html
ВС России освободили населенный пункт Золотая Нива в ДНР
ВС России освободили населенный пункт Золотая Нива в ДНР - РИА Новости, 08.10.2024
ВС России освободили населенный пункт Золотая Нива в ДНР
Российские подразделения освободили Золотую Ниву в ДНР, потери Киева составили до 115 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T12:08
2024-10-08T12:59
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
киев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские подразделения освободили Золотую Ниву в ДНР, потери Киева составили до 115 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, освободили населенный пункт Золотая Нива Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 117-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Великая Новоселка, Новополь и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 115 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, уточнили в ведомстве.
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россия, донецкая народная республика, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Киев, Вооруженные силы Украины
ВС России освободили населенный пункт Золотая Нива в ДНР

Минобороны: ВС России освободили населенный пункт Золотая Нива в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗона СВО
Зона СВО - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские подразделения освободили Золотую Ниву в ДНР, потери Киева составили до 115 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, освободили населенный пункт Золотая Нива Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 117-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Великая Новоселка, Новополь и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.
Потери противника составили до 115 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, уточнили в ведомстве.
© ИнфографикаГруппировка войск "Восток" освободила поселок Золотая Нива в ДНР
Группировка войск Восток освободила поселок Золотая Нива в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Восток" освободила поселок Золотая Нива в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаКиевВооруженные силы Украины
 
 
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