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ВС России освободили населенный пункт Золотая Нива в ДНР
ВС России освободили населенный пункт Золотая Нива в ДНР - РИА Новости, 08.10.2024
ВС России освободили населенный пункт Золотая Нива в ДНР
Российские подразделения освободили Золотую Ниву в ДНР, потери Киева составили до 115 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T12:08
2024-10-08T12:08
2024-10-08T12:59
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Российские подразделения освободили Золотую Ниву в ДНР, потери Киева составили до 115 военнослужащих в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, освободили населенный пункт Золотая Нива Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 117-й, 128-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Великая Новоселка, Новополь и Зеленое Поле Донецкой Народной Республики. Отразили контратаку штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.Потери противника составили до 115 военнослужащих, боевая машина пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь автомобилей, 155-мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, уточнили в ведомстве.
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россия, донецкая народная республика, киев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Киев, Вооруженные силы Украины
ВС России освободили населенный пункт Золотая Нива в ДНР
Минобороны: ВС России освободили населенный пункт Золотая Нива в ДНР