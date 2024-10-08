https://ria.ru/20241008/marburg-1976866709.html

В России не было случаев лихорадки Марбург

В России не было случаев лихорадки Марбург - РИА Новости, 08.10.2024

В России не было случаев лихорадки Марбург

Случаев лихорадки Марбург в России нет, приняты все необходимые меры для профилактики завоза и распространения заболевания, заявил РИА Новости старший научный... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T01:53

2024-10-08T01:53

2024-10-08T01:53

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воз

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Случаев лихорадки Марбург в России нет, приняты все необходимые меры для профилактики завоза и распространения заболевания, заявил РИА Новости старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики и эпидемиологии Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов. "Нет. В Российской Федерации никогда не было завозов лихорадки Марбург. Также никогда в истории не было завозов лихорадки Эбола и Ласса", - сказал Макенов. Он отметил, что Роспотребнадзор на постоянной основе отслеживает ситуацию с опасными инфекциями в мире. В первые же дни, как только была получена информация о ситуации в Руанде, ведомство приняло все необходимые меры, пояснил специалист. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее заявила, что оценивает риск вспышки высоколетального вируса Марбург в Руанде как "очень высокий на национальном уровне". В то же время, на региональном уровне ВОЗ считает риск "высоким", на глобальном - "низким". Между тем, в немецком Гамбурге у двух пассажиров поезда, из-за которых впоследствии был частично перекрыт вокзал, проявились симптомы, схожие с началом заболевания лихорадкой Марбурга. Проведённые позже анализы подозрения не подтвердили.

https://ria.ru/20240925/griby-1974449032.html

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здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воз