https://ria.ru/20241008/lukashenko-1976992494.html
Лукашенко прокомментировал изменения в ядерной доктрине России
Лукашенко прокомментировал изменения в ядерной доктрине России - РИА Новости, 08.10.2024
Лукашенко прокомментировал изменения в ядерной доктрине России
Белоруссия оценила коррекцию российской ядерной доктрины как усиление той позиции, которая была занята Москвой и Минском после размещения ядерного оружия РФ на... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T15:11
2024-10-08T15:11
2024-10-08T15:56
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Белоруссия оценила коррекцию российской ядерной доктрины как усиление той позиции, которая была занята Москвой и Минском после размещения ядерного оружия РФ на территории республики, заявил журналистам белорусский президент Александр Лукашенко, прибыв в Кремль на саммит СНГ. "Усиление той позиции, которую мы почувствовали давно", - ответил Лукашенко на вопрос, что почувствовали в Минске после коррекции ядерной доктрины РФ. При этом "красные линии" для применения ядерного оружия остаются прежними, отметил белорусский лидер. "Граница государственная. Если кто-то пересекает нашу государственную границу... Если придется - применят", - пообещал Лукашенко. Самостоятельно же применять ядерное оружие Минск не собирается - даже если бы обладал собственным, обратил внимание глава государства. "Ни одна бы страна не применила его самостоятельно без консультации со своими союзниками. А тем более нам (негоже применять - ред.)... Если бы вдруг обозначена тема, когда оно применяется, естественно, мы бы не просто проконсультировались, мы бы очень серьезно провели переговоры (с Россией - ред.)", - заявил Лукашенко.
https://ria.ru/20241008/rossiya-1976879742.html
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россия, минск, белоруссия, александр лукашенко, снг, политика
Россия, Минск, Белоруссия, Александр Лукашенко, СНГ, Политика
Лукашенко прокомментировал изменения в ядерной доктрине России
Лукашенко назвал коррекцию ядерной доктрины России усилением позиции Минска
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Белоруссия оценила коррекцию российской ядерной доктрины как усиление той позиции, которая была занята Москвой и Минском после размещения ядерного оружия РФ на территории республики, заявил журналистам белорусский президент Александр Лукашенко, прибыв в Кремль на саммит СНГ.
"Усиление той позиции, которую мы почувствовали давно", - ответил Лукашенко на вопрос, что почувствовали в Минске
после коррекции ядерной доктрины РФ.
При этом "красные линии" для применения ядерного оружия остаются прежними, отметил белорусский лидер. "Граница государственная. Если кто-то пересекает нашу государственную границу... Если придется - применят", - пообещал Лукашенко.
Самостоятельно же применять ядерное оружие Минск не собирается - даже если бы обладал собственным, обратил внимание глава государства. "Ни одна бы страна не применила его самостоятельно без консультации со своими союзниками. А тем более нам (негоже применять - ред.)... Если бы вдруг обозначена тема, когда оно применяется, естественно, мы бы не просто проконсультировались, мы бы очень серьезно провели переговоры (с Россией - ред.)", - заявил Лукашенко.