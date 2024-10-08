https://ria.ru/20241008/lukashenko-1976992494.html

Лукашенко прокомментировал изменения в ядерной доктрине России

Лукашенко прокомментировал изменения в ядерной доктрине России - РИА Новости, 08.10.2024

Лукашенко прокомментировал изменения в ядерной доктрине России

Белоруссия оценила коррекцию российской ядерной доктрины как усиление той позиции, которая была занята Москвой и Минском после размещения ядерного оружия РФ на... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T15:11

2024-10-08T15:11

2024-10-08T15:56

россия

минск

белоруссия

александр лукашенко

снг

политика

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Белоруссия оценила коррекцию российской ядерной доктрины как усиление той позиции, которая была занята Москвой и Минском после размещения ядерного оружия РФ на территории республики, заявил журналистам белорусский президент Александр Лукашенко, прибыв в Кремль на саммит СНГ. "Усиление той позиции, которую мы почувствовали давно", - ответил Лукашенко на вопрос, что почувствовали в Минске после коррекции ядерной доктрины РФ. При этом "красные линии" для применения ядерного оружия остаются прежними, отметил белорусский лидер. "Граница государственная. Если кто-то пересекает нашу государственную границу... Если придется - применят", - пообещал Лукашенко. Самостоятельно же применять ядерное оружие Минск не собирается - даже если бы обладал собственным, обратил внимание глава государства. "Ни одна бы страна не применила его самостоятельно без консультации со своими союзниками. А тем более нам (негоже применять - ред.)... Если бы вдруг обозначена тема, когда оно применяется, естественно, мы бы не просто проконсультировались, мы бы очень серьезно провели переговоры (с Россией - ред.)", - заявил Лукашенко.

https://ria.ru/20241008/rossiya-1976879742.html

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россия, минск, белоруссия, александр лукашенко, снг, политика