https://ria.ru/20241008/liksutov-1976972160.html

Ликсутов: инвесторы получат льготные кредиты на возведение спорткомплексов

Ликсутов: инвесторы получат льготные кредиты на возведение спорткомплексов - РИА Новости, 08.10.2024

Ликсутов: инвесторы получат льготные кредиты на возведение спорткомплексов

Льготные инвесткредиты на строительство спортивных комплексов помогает получить инвесторам Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства,... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T13:56

2024-10-08T13:56

2024-10-08T13:56

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

анатолий гарбузов

сергей собянин

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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Льготные инвесткредиты на строительство спортивных комплексов помогает получить инвесторам Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.Спикер уточнил, что такие объекты будут возводиться в рамках отраслевой схемы размещения, утвержденной Москомспортом."В июле 2024 года по решению Сергея Собянина действие программы льготного инвесткредитования было расширено на инвесторов, которые развивают городскую спортивную инфраструктуру. Застройщики могут получить до 500 миллионов рублей под 3% годовых на срок до трех лет", - привели в пресс-службе столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) слова Ликсутова.Программа льготного инвесткредитования действует с марта 2022 года. Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства компенсирует предприятиям часть затрат на уплату процентов по кредитным договорам."Сегодня в рамках этой программы готовится к открытию многофункциональный спортивный комплекс, также ведется строительство еще двух объектов — хоккейной арены и крытой спортплощадки с искусственным льдом", — добавил Ликсутов.По словам заместителя мэра, претендовать на финансовую поддержку могут строительные компании, которые возводят в Москве объекты для занятия спортом и физкультурой. К их числу относятся футбольные поля, крытые катки, манежи, теннисные корты, бассейны, а также физкультурно-оздоровительные комплексы со спортзалами.Как сообщил министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов, три новых объекта, строительство которых уже идет полным ходом, привлекли с начала действия программы более 700 миллионов рублей инвестиций."Планируется, что до 2030 года благодаря этой мере поддержки в столице появится до 300 спортивных объектов", — приводятся в сообщении слова Гарбузова.Многофункциональный спортивный комплекс площадью 8 тысяч квадратных метров, который планируется открыть в ближайшее время, расположен в Олонецком проезде. На территории нового спорткомплекса будут расположены ледовое и футбольное поля, один открытый и четыре закрытых теннисных корта с грунтовым покрытием. Для этого проекта было привлечено более 180 миллионов рублей.Тот же инвестор займется строительством крытой хоккейной арены на Балаклавском проспекте. Для возведения объекта площадью 4,5 тысячи квадратных метров, благодаря содействию Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства, было привлечено 280 миллионов рублей. Помимо двух ледовых арен, на объекте расположатся тренажерный и хореографический залы, пояснили в ДИПП.А в самом центре столицы, на Крымском валу, появится крытая спортплощадка с искусственным льдом, где, помимо ледовой арены, также будут работать тренажерный и хореографический залы. Застройщик привлек инвестиции на сумму около 300 миллионов рублей. Новый спортобъект будет введен в эксплуатацию во втором квартале 2025 года.Для оформления льготной ставки застройщик должен подписать кредитный договор, после чего обратиться с заявкой в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Далее с предпринимателем подписывается договор финансовой поддержки, а часть затрат на уплату процентов по кредиту компенсируется. Необходимая сумма перечисляется на счет компании в банке, где оформлен кредит, заключили в департаменте.

https://ria.ru/20241008/liksutov-1976896031.html

https://ria.ru/20241008/liksutov-1976887553.html

москва

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, сергей собянин