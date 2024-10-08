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"Сгорела". На Западе сделали неприятное для ВСУ заявление - РИА Новости, 08.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:13 08.10.2024 (обновлено: 10:21 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/leopard-1976895214.html
"Сгорела". На Западе сделали неприятное для ВСУ заявление
"Сгорела". На Западе сделали неприятное для ВСУ заявление - РИА Новости, 08.10.2024
"Сгорела". На Западе сделали неприятное для ВСУ заявление
Танки Leopard не смогли изменить ситуацию в зоне СВО, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T10:13
2024-10-08T10:21
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
в мире
украина
чей боуз
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Танки Leopard не смогли изменить ситуацию в зоне СВО, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X."Танки Leopard не оказали существенного влияния на ситуацию на поле боя, но их прежняя устрашающая репутация сгорела. Буквально." — написал он.Немецкая газета Frankfurter Rundschau писала, что российская армия уничтожила огромное количество западной техники, переданной Украине, включая немецкие танки Leopard 2 и БМП Marder. Согласно информации, которую приводит издание, за весь период СВО Киев потерял минимум 935 танков и 6613 боевых машин. Большая часть техники была предоставлена Германией, отмечает газета.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241006/leopard-1976576944.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, В мире, Украина, Чей Боуз
"Сгорела". На Западе сделали неприятное для ВСУ заявление

Боуз: Leopard не оказали значительного влияния на ситуацию в зоне СВО

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Танки Leopard не смогли изменить ситуацию в зоне СВО, заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
«
"Танки Leopard не оказали существенного влияния на ситуацию на поле боя, но их прежняя устрашающая репутация сгорела. Буквально." — написал он.
Немецкая газета Frankfurter Rundschau писала, что российская армия уничтожила огромное количество западной техники, переданной Украине, включая немецкие танки Leopard 2 и БМП Marder. Согласно информации, которую приводит издание, за весь период СВО Киев потерял минимум 935 танков и 6613 боевых машин. Большая часть техники была предоставлена Германией, отмечает газета.
Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныВ миреУкраинаЧей Боуз
 
 
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