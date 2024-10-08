https://ria.ru/20241008/lavrov-1977063730.html

Лавров объяснил, почему заговорил о квадроберах с главой МИД Армении

Лавров объяснил, почему заговорил о квадроберах с главой МИД Армении - РИА Новости, 08.10.2024

Лавров объяснил, почему заговорил о квадроберах с главой МИД Армении

Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему заговорил о квадроберах с армянской делегацией на полях саммита СНГ. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T21:07

2024-10-08T21:07

2024-10-08T21:07

россия

армения

сергей лавров

арарат мирзоян

павел зарубин

снг

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971592417_0:57:3072:1785_1920x0_80_0_0_b13ff2b1c5b1d7528e57168799f5e41d.jpg

МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему заговорил о квадроберах с армянской делегацией на полях саммита СНГ. "Просто у нас было время, пока мы ждали начала переговоров. Я только-только посмотрел очередные видео, как эти квадроберы выгуливаются... Ну и спросил, есть ли у вас в Армении квадроберы. Оказалось, есть", - сказал министр, видеозапись комментария размещена в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Лавров также сообщил, что доверяет законодателям в вопросе возможного запрета квадробинга в РФ. Ранее Лавров обсудил с коллегой из Армении Араратом Мирзояном квадроберов во время ожидания переговоров лидеров РФ и Армении в Кремле. Мирзоян подтвердил, что знает о движении квадроберов, назвав его новым. Квадроберы - молодежная субкультура, представители которой передвигаются на четвереньках и имитируют движения животных.

https://ria.ru/20241003/kvadrobery-1976204332.html

https://ria.ru/20241003/simonyan-1976136161.html

россия

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, армения, сергей лавров, арарат мирзоян, павел зарубин, снг, в мире