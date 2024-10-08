https://ria.ru/20241008/lavrov-1977063730.html
Лавров объяснил, почему заговорил о квадроберах с главой МИД Армении
Лавров объяснил, почему заговорил о квадроберах с главой МИД Армении - РИА Новости, 08.10.2024
Лавров объяснил, почему заговорил о квадроберах с главой МИД Армении
Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему заговорил о квадроберах с армянской делегацией на полях саммита СНГ. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T21:07
2024-10-08T21:07
2024-10-08T21:07
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, почему заговорил о квадроберах с армянской делегацией на полях саммита СНГ. "Просто у нас было время, пока мы ждали начала переговоров. Я только-только посмотрел очередные видео, как эти квадроберы выгуливаются... Ну и спросил, есть ли у вас в Армении квадроберы. Оказалось, есть", - сказал министр, видеозапись комментария размещена в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина. Лавров также сообщил, что доверяет законодателям в вопросе возможного запрета квадробинга в РФ. Ранее Лавров обсудил с коллегой из Армении Араратом Мирзояном квадроберов во время ожидания переговоров лидеров РФ и Армении в Кремле. Мирзоян подтвердил, что знает о движении квадроберов, назвав его новым. Квадроберы - молодежная субкультура, представители которой передвигаются на четвереньках и имитируют движения животных.
https://ria.ru/20241003/kvadrobery-1976204332.html
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россия, армения, сергей лавров, арарат мирзоян, павел зарубин, снг, в мире
Россия, Армения, Сергей Лавров, Арарат Мирзоян, Павел Зарубин, СНГ, В мире
Лавров объяснил, почему заговорил о квадроберах с главой МИД Армении
Лавров: разговор о квадроберах с Мирзояном начался, когда было свободное время