https://ria.ru/20241008/lavrov-1977050667.html

Лавров назвал разговоры Запада по Украине пустыми

Лавров назвал разговоры Запада по Украине пустыми - РИА Новости, 08.10.2024

Лавров назвал разговоры Запада по Украине пустыми

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что его не интересует дискуссия на Западе и на Украине о необходимости вести переговоры с Москвой, добавив, что подобные... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T19:04

2024-10-08T19:04

2024-10-08T19:15

россия

украина

москва

сергей лавров

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что его не интересует дискуссия на Западе и на Украине о необходимости вести переговоры с Москвой, добавив, что подобные обсуждения являются пустыми разговорами. "Не интересует, перестал следить. У нас есть, я уже не раз вспоминал пословицу про Емелю, вот это все про Емелю", - ответил Лавров журналистам на просьбу прокомментировать новые заявления на Западе и на Украине о возможности начинать переговоры с Россией.

https://ria.ru/20240611/peregovory-1952209972.html

россия

украина

москва

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россия, украина, москва, сергей лавров