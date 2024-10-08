https://ria.ru/20241008/lavrov-1977050667.html
Лавров назвал разговоры Запада по Украине пустыми
Лавров назвал разговоры Запада по Украине пустыми - РИА Новости, 08.10.2024
Лавров назвал разговоры Запада по Украине пустыми
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что его не интересует дискуссия на Западе и на Украине о необходимости вести переговоры с Москвой, добавив, что подобные... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T19:04
2024-10-08T19:04
2024-10-08T19:15
россия
украина
москва
сергей лавров
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что его не интересует дискуссия на Западе и на Украине о необходимости вести переговоры с Москвой, добавив, что подобные обсуждения являются пустыми разговорами. "Не интересует, перестал следить. У нас есть, я уже не раз вспоминал пословицу про Емелю, вот это все про Емелю", - ответил Лавров журналистам на просьбу прокомментировать новые заявления на Западе и на Украине о возможности начинать переговоры с Россией.
https://ria.ru/20240611/peregovory-1952209972.html
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россия, украина, москва, сергей лавров
Россия, Украина, Москва, Сергей Лавров
Лавров назвал разговоры Запада по Украине пустыми
Лавров заявил, что его не интересует дискуссия на Западе о переговорах с Россией