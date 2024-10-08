https://ria.ru/20241008/kurskaya-1976981432.html
Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в Курской области
Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.10.2024
Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в Курской области
Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в курском приграничье, сообщило РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T14:26
2024-10-08T14:26
2024-10-08T14:26
специальная военная операция на украине
россия
курская область
валерий герасимов
вооруженные силы украины
су-34
безопасность
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны РФ. Как отмечается, удар в приграничном районе Курской области "наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции". "Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - говорится в сообщении. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины, су-34, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Су-34, Безопасность
Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в Курской области
МО: Су-34 ударил по личному составу и опорному пункту ВСУ в курском приграничье
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны РФ.
Как отмечается, удар в приграничном районе Курской области "наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции".
«
"Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - говорится в сообщении.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных.