https://ria.ru/20241008/kurskaya-1976981432.html

Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в Курской области

Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.10.2024

Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в Курской области

Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в курском приграничье, сообщило РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T14:26

2024-10-08T14:26

2024-10-08T14:26

специальная военная операция на украине

россия

курская область

валерий герасимов

вооруженные силы украины

су-34

безопасность

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ в курском приграничье, сообщило Минобороны РФ. Как отмечается, удар в приграничном районе Курской области "наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции". "Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета", - говорится в сообщении. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 20 тысяч военных.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

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Ольга Фомченкова

россия, курская область, валерий герасимов, вооруженные силы украины, су-34, безопасность