https://ria.ru/20241008/kurskaya-1976969514.html

Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области за сутки

Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области за сутки - РИА Новости, 08.10.2024

Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области за сутки

Силы российской группировки войск "Север" за сутки отразили две контратаки противника и сорвали попытки его атак в направлении ряда населенных пунктов в... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T13:49

2024-10-08T13:49

2024-10-08T14:02

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Силы российской группировки войск "Север" за сутки отразили две контратаки противника и сорвали попытки его атак в направлении ряда населенных пунктов в приграничных районах Курской области, ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, сообщило во вторник министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой бригад, 1-ой бригады нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Николаево-Дарьино, Новый Путь и Плехово", - говорится в сводке военного ведомства."За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Любимовка, Плехово и Русское Поречное, а также сорваны попытки атак в направлении населенного пункта Ольговка. В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и автомобиль", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф