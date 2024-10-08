https://ria.ru/20241008/kurskaya-1976969001.html

ВСУ потеряли более 200 боевиков в Курской области за сутки

ВСУ потеряли более 200 боевиков в Курской области за сутки - РИА Новости, 08.10.2024

ВСУ потеряли более 200 боевиков в Курской области за сутки

Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 200 украинских боевиков, три боевые бронированные машины, а... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T13:47

2024-10-08T13:47

2024-10-08T14:03

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 200 украинских боевиков, три боевые бронированные машины, а также четыре артиллерийских орудия, два миномета, сообщило во вторник Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожено три боевые бронированные машины, а также четыре артиллерийских орудия, два миномета и три автомобиля", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 21 250 военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 891 боевую бронированную машину, 589 автомобилей, 177 артиллерийских орудий, 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, курская область, вооруженные силы рф