ВСУ потеряли более 200 боевиков в Курской области за сутки
ВСУ за время боев в Курской области потеряли более 21 250 боевиков и 136 танков
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области
Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Подразделения российской армии уничтожили за сутки в приграничных районах Курской области более 200 украинских боевиков, три боевые бронированные машины, а также четыре артиллерийских орудия, два миномета, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 200 военнослужащих, уничтожено три боевые бронированные машины, а также четыре артиллерийских орудия, два миномета и три автомобиля", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 21 250 военнослужащих, 136 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 891 боевую бронированную машину, 589 автомобилей, 177 артиллерийских орудий, 33 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 45 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - сообщили в Минобороны РФ.
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