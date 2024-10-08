Рейтинг@Mail.ru
МИД назвал число мирных жителей, пострадавших из-за ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:49 08.10.2024дополняется ...
https://ria.ru/20241008/kurskaya-1976907524.html
МИД назвал число мирных жителей, пострадавших из-за ВСУ в Курской области
МИД назвал число мирных жителей, пострадавших из-за ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.10.2024
МИД назвал число мирных жителей, пострадавших из-за ВСУ в Курской области
Посол Мирошник: более 300 мирных жителей пострадали, около 70 погибли в Курской области из-за действий ВСУ, реальное число, вероятно, сильно больше РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T10:49
2024-10-08T10:49
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
происшествия
родион мирошник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969385549_29:0:1695:937_1920x0_80_0_0_11656be3672c39a4fd10c3e1c37f4cb4.jpg
Посол Мирошник: более 300 мирных жителей пострадали, около 70 погибли в Курской области из-за действий ВСУ, реальное число, вероятно, сильно больше
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969385549_238:0:1487:937_1920x0_80_0_0_74f025168fab2ba3ab9032febbc9db54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, вооруженные силы украины, происшествия, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Родион Мирошник
МИД назвал число мирных жителей, пострадавших из-за ВСУ в Курской области

Мирошник: 300 жителей Курской области пострадали, 70 погибли из-за действий ВСУ

© Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион МирошникПоследствия украинских обстрелов в Курской области
Последствия украинских обстрелов в Курской области - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
Последствия украинских обстрелов в Курской области
Читать ria.ru в
Дзен
Посол Мирошник: более 300 мирных жителей пострадали, около 70 погибли в Курской области из-за действий ВСУ, реальное число, вероятно, сильно больше
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияРодион Мирошник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала