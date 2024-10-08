https://ria.ru/20241008/kurskaya-1976907524.html

МИД назвал число мирных жителей, пострадавших из-за ВСУ в Курской области

МИД назвал число мирных жителей, пострадавших из-за ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.10.2024

МИД назвал число мирных жителей, пострадавших из-за ВСУ в Курской области

Посол Мирошник: более 300 мирных жителей пострадали, около 70 погибли в Курской области из-за действий ВСУ, реальное число, вероятно, сильно больше РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T10:49

2024-10-08T10:49

2024-10-08T10:49

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

происшествия

родион мирошник

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Посол Мирошник: более 300 мирных жителей пострадали, около 70 погибли в Курской области из-за действий ВСУ, реальное число, вероятно, сильно больше

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, вооруженные силы украины, происшествия, родион мирошник