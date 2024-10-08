https://ria.ru/20241008/kurskaya-1976907524.html
МИД назвал число мирных жителей, пострадавших из-за ВСУ в Курской области
МИД назвал число мирных жителей, пострадавших из-за ВСУ в Курской области - РИА Новости, 08.10.2024
МИД назвал число мирных жителей, пострадавших из-за ВСУ в Курской области
Посол Мирошник: более 300 мирных жителей пострадали, около 70 погибли в Курской области из-за действий ВСУ, реальное число, вероятно, сильно больше РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T10:49
2024-10-08T10:49
2024-10-08T10:49
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
происшествия
родион мирошник
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Посол Мирошник: более 300 мирных жителей пострадали, около 70 погибли в Курской области из-за действий ВСУ, реальное число, вероятно, сильно больше
курская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, вооруженные силы украины, происшествия, родион мирошник
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Родион Мирошник
МИД назвал число мирных жителей, пострадавших из-за ВСУ в Курской области
Мирошник: 300 жителей Курской области пострадали, 70 погибли из-за действий ВСУ