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Россиянам уберут еще одну возможность получить дешевый кредит - РИА Новости, 08.10.2024
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02:15 08.10.2024 (обновлено: 06:09 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/kredit-1976863234.html
Россиянам уберут еще одну возможность получить дешевый кредит
Россиянам уберут еще одну возможность получить дешевый кредит - РИА Новости, 08.10.2024
Россиянам уберут еще одну возможность получить дешевый кредит
Ограничения, которые планируют ввести на кредиты под залог автомобиля, еще больше снизят доступность недорогих займов для населения, но при этом сократят риски, РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T02:15
2024-10-08T06:09
экономика
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Ограничения, которые планируют ввести на кредиты под залог автомобиля, еще больше снизят доступность недорогих займов для населения, но при этом сократят риски, рассказал в интервью агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и банковского дела Президентской Академии Юрий Юденков.Он напомнил, что такие кредиты стали весьма популярны, поскольку позволяют получить деньги быстро и под приемлемый процент. "Клиент отдает ПТС в банк, получает деньги и продолжает ездить на своем автомобиле. Помимо банков, займы под автомобиль выдают ломбарды и микрофинансовые организации. Скорее всего, ограничения затронут именно их", - полагает профессор Юденков.При всей выгоде таких кредитов они чреваты дополнительными расходами, а в самом худшем случае – риском остаться без автомобиля. Центробанк стремится сократить закредитованность, поэтому обращает пристальное внимание на подобные займы. Кроме того, регулятор намерен искоренить серые схемы покупки авто в кредит, заключил финансист.
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экономика
Экономика
Россиянам уберут еще одну возможность получить дешевый кредит

Профессор Юденков: кредиты под залог автомобиля ограничат

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкОтделение Сбербанка
Отделение Сбербанка - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Ограничения, которые планируют ввести на кредиты под залог автомобиля, еще больше снизят доступность недорогих займов для населения, но при этом сократят риски, рассказал в интервью агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и банковского дела Президентской Академии Юрий Юденков.
Он напомнил, что такие кредиты стали весьма популярны, поскольку позволяют получить деньги быстро и под приемлемый процент. "Клиент отдает ПТС в банк, получает деньги и продолжает ездить на своем автомобиле. Помимо банков, займы под автомобиль выдают ломбарды и микрофинансовые организации. Скорее всего, ограничения затронут именно их", - полагает профессор Юденков.
При всей выгоде таких кредитов они чреваты дополнительными расходами, а в самом худшем случае – риском остаться без автомобиля. Центробанк стремится сократить закредитованность, поэтому обращает пристальное внимание на подобные займы. Кроме того, регулятор намерен искоренить серые схемы покупки авто в кредит, заключил финансист.
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