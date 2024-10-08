https://ria.ru/20241008/kredit-1976863234.html

Россиянам уберут еще одну возможность получить дешевый кредит

Россиянам уберут еще одну возможность получить дешевый кредит - РИА Новости, 08.10.2024

Россиянам уберут еще одну возможность получить дешевый кредит

Ограничения, которые планируют ввести на кредиты под залог автомобиля, еще больше снизят доступность недорогих займов для населения, но при этом сократят риски, РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T02:15

2024-10-08T02:15

2024-10-08T06:09

экономика

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МОСКВА, 8 окт – РИА Новости. Ограничения, которые планируют ввести на кредиты под залог автомобиля, еще больше снизят доступность недорогих займов для населения, но при этом сократят риски, рассказал в интервью агентству "Прайм" профессор кафедры финансов и банковского дела Президентской Академии Юрий Юденков.Он напомнил, что такие кредиты стали весьма популярны, поскольку позволяют получить деньги быстро и под приемлемый процент. "Клиент отдает ПТС в банк, получает деньги и продолжает ездить на своем автомобиле. Помимо банков, займы под автомобиль выдают ломбарды и микрофинансовые организации. Скорее всего, ограничения затронут именно их", - полагает профессор Юденков.При всей выгоде таких кредитов они чреваты дополнительными расходами, а в самом худшем случае – риском остаться без автомобиля. Центробанк стремится сократить закредитованность, поэтому обращает пристальное внимание на подобные займы. Кроме того, регулятор намерен искоренить серые схемы покупки авто в кредит, заключил финансист.

https://ria.ru/20241007/bankrotstvo-1600141843.html

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экономика