https://ria.ru/20241008/krasnoyarskiy-kray-1976971591.html

Более 2 тыс заявок поступили в управленческий резерв Красноярского края

Более 2 тыс заявок поступили в управленческий резерв Красноярского края - РИА Новости, 08.10.2024

Более 2 тыс заявок поступили в управленческий резерв Красноярского края

Более 2 тысяч заявок из 38 регионов России поступили в управленческий резерв Красноярского края, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T13:55

2024-10-08T13:55

2024-10-08T13:55

красноярский край

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976762334_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5a5570aae5c2420f9313589d6fd1028d.jpg

КЕМЕРОВО, 8 окт – РИА Новости. Более 2 тысяч заявок из 38 регионов России поступили в управленческий резерв Красноярского края, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края. "Завершен прием заявок в губернаторский управленческий резерв. Для участия в конкурсе зарегистрировалось более 2000 человек со всей страны", – говорится в сообщении. Уточняется, что больше всего заявок поступило из Красноярского края, Москвы, Московской, Новосибирской, Самарской областей, Республики Хакасия. "Мы получили более двух тысяч заявок от управленцев из 38 регионов от Сахалина до Луганской Народной Республики. Важно, что участники представляют самые разные сферы: здравоохранение, промышленность, строительство, спорт, культуру, молодежную политику и многие другие", – приводятся в сообщении слова начальника отдела развития госслужбы управления кадров и госслужбы губернатора Красноярского края Анастасии Зуевой. Отмечается, что в ближайшие две недели эксперты Президентской академии проанализируют анкеты и результат выполнения конкурсных заданий и сформируют перечень из 100 конкурсантов, которые пройдут в следующий этап. По итогам всех испытаний в резерв губернатора края отберут 50 руководителей. Уточняется, что резервисты получат преимущество при назначении на руководящие должности в системе государственного управления края, а также будут иметь доступ к специализированным образовательным программам и индивидуальным консультациям по карьерным траекториям. "Мы уверены, лучшие управленцы привнесут свежие подходы к решению актуальных проблем региона. Этот конкурс поможет сформировать новый пул руководителей, готовых работать на благо жителей нашего региона", – подчеркнула Зуева.

https://ria.ru/20241005/uchitelya-1976474650.html

https://ria.ru/20241001/mama-1975802745.html

красноярский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красноярский край, россия