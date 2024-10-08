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Более 2 тыс заявок поступили в управленческий резерв Красноярского края - РИА Новости, 08.10.2024
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13:55 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/krasnoyarskiy-kray-1976971591.html
Более 2 тыс заявок поступили в управленческий резерв Красноярского края
Более 2 тыс заявок поступили в управленческий резерв Красноярского края - РИА Новости, 08.10.2024
Более 2 тыс заявок поступили в управленческий резерв Красноярского края
Более 2 тысяч заявок из 38 регионов России поступили в управленческий резерв Красноярского края, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T13:55
2024-10-08T13:55
красноярский край
россия
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КЕМЕРОВО, 8 окт – РИА Новости. Более 2 тысяч заявок из 38 регионов России поступили в управленческий резерв Красноярского края, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края. "Завершен прием заявок в губернаторский управленческий резерв. Для участия в конкурсе зарегистрировалось более 2000 человек со всей страны", – говорится в сообщении. Уточняется, что больше всего заявок поступило из Красноярского края, Москвы, Московской, Новосибирской, Самарской областей, Республики Хакасия. "Мы получили более двух тысяч заявок от управленцев из 38 регионов от Сахалина до Луганской Народной Республики. Важно, что участники представляют самые разные сферы: здравоохранение, промышленность, строительство, спорт, культуру, молодежную политику и многие другие", – приводятся в сообщении слова начальника отдела развития госслужбы управления кадров и госслужбы губернатора Красноярского края Анастасии Зуевой. Отмечается, что в ближайшие две недели эксперты Президентской академии проанализируют анкеты и результат выполнения конкурсных заданий и сформируют перечень из 100 конкурсантов, которые пройдут в следующий этап. По итогам всех испытаний в резерв губернатора края отберут 50 руководителей. Уточняется, что резервисты получат преимущество при назначении на руководящие должности в системе государственного управления края, а также будут иметь доступ к специализированным образовательным программам и индивидуальным консультациям по карьерным траекториям. "Мы уверены, лучшие управленцы привнесут свежие подходы к решению актуальных проблем региона. Этот конкурс поможет сформировать новый пул руководителей, готовых работать на благо жителей нашего региона", – подчеркнула Зуева.
https://ria.ru/20241005/uchitelya-1976474650.html
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красноярский край, россия
Красноярский край, Россия

Более 2 тыс заявок поступили в управленческий резерв Красноярского края

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКрасноярск
Красноярск - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Красноярск
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КЕМЕРОВО, 8 окт – РИА Новости. Более 2 тысяч заявок из 38 регионов России поступили в управленческий резерв Красноярского края, сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края.
"Завершен прием заявок в губернаторский управленческий резерв. Для участия в конкурсе зарегистрировалось более 2000 человек со всей страны", – говорится в сообщении.
Уточняется, что больше всего заявок поступило из Красноярского края, Москвы, Московской, Новосибирской, Самарской областей, Республики Хакасия.
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"Мы получили более двух тысяч заявок от управленцев из 38 регионов от Сахалина до Луганской Народной Республики. Важно, что участники представляют самые разные сферы: здравоохранение, промышленность, строительство, спорт, культуру, молодежную политику и многие другие", – приводятся в сообщении слова начальника отдела развития госслужбы управления кадров и госслужбы губернатора Красноярского края Анастасии Зуевой.
Отмечается, что в ближайшие две недели эксперты Президентской академии проанализируют анкеты и результат выполнения конкурсных заданий и сформируют перечень из 100 конкурсантов, которые пройдут в следующий этап. По итогам всех испытаний в резерв губернатора края отберут 50 руководителей.
Уточняется, что резервисты получат преимущество при назначении на руководящие должности в системе государственного управления края, а также будут иметь доступ к специализированным образовательным программам и индивидуальным консультациям по карьерным траекториям.
"Мы уверены, лучшие управленцы привнесут свежие подходы к решению актуальных проблем региона. Этот конкурс поможет сформировать новый пул руководителей, готовых работать на благо жителей нашего региона", – подчеркнула Зуева.
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