https://ria.ru/20241008/krasnojarsk-1976889543.html
В Красноярске ругавшемуся матом на учеников педагогу объявили выговор
В Красноярске ругавшемуся матом на учеников педагогу объявили выговор - РИА Новости, 08.10.2024
В Красноярске ругавшемуся матом на учеников педагогу объявили выговор
Учителю труда школы в Красноярске объявили выговор после видео, где он ругается на детей матом, он вернется к работе 9 октября, сообщили РИА Новости в Главном... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T09:38
2024-10-08T09:38
2024-10-08T10:47
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красноярск
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 8 окт — РИА Новости. Учителю труда школы в Красноярске объявили выговор после видео, где он ругается на детей матом, он вернется к работе 9 октября, сообщили РИА Новости в Главном управлении образования городской администрации. Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором учитель труда средней школы № 149 Красноярска ругает учеников, используя нецензурную брань и называя их "щенками". В понедельник в Главном управлении образования городской администрации РИА Новости сообщали, что должно состоятся заседание, на котором и будет решена судьба учителя. При этом родители учеников школы были против увольнения трудовика. "По итогам конфликтной комиссии педагогу объявлен выговор. С завтрашнего дня (9 октября. — Прим. ред.) он возвращается к занятиям", — сказал собеседник агентства.
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общество, красноярск, происшествия
Общество, Красноярск, Происшествия
В Красноярске ругавшемуся матом на учеников педагогу объявили выговор
В Красноярске ругавшемуся матом на школьников учителю труда объявили выговор
КРАСНОЯРСК, 8 окт — РИА Новости. Учителю труда школы в Красноярске объявили выговор после видео, где он ругается на детей матом, он вернется к работе 9 октября, сообщили РИА Новости в Главном управлении образования городской администрации.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором учитель труда средней школы № 149 Красноярска ругает учеников, используя нецензурную брань и называя их "щенками". В понедельник в Главном управлении образования городской администрации РИА Новости сообщали, что должно состоятся заседание, на котором и будет решена судьба учителя. При этом родители учеников школы были против увольнения трудовика.
"По итогам конфликтной комиссии педагогу объявлен выговор. С завтрашнего дня (9 октября. — Прим. ред.) он возвращается к занятиям", — сказал собеседник агентства.