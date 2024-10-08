https://ria.ru/20241008/krasnojarsk-1976889543.html

В Красноярске ругавшемуся матом на учеников педагогу объявили выговор

В Красноярске ругавшемуся матом на учеников педагогу объявили выговор - РИА Новости, 08.10.2024

В Красноярске ругавшемуся матом на учеников педагогу объявили выговор

Учителю труда школы в Красноярске объявили выговор после видео, где он ругается на детей матом, он вернется к работе 9 октября, сообщили РИА Новости в Главном... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T09:38

2024-10-08T09:38

2024-10-08T10:47

общество

красноярск

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 8 окт — РИА Новости. Учителю труда школы в Красноярске объявили выговор после видео, где он ругается на детей матом, он вернется к работе 9 октября, сообщили РИА Новости в Главном управлении образования городской администрации. Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором учитель труда средней школы № 149 Красноярска ругает учеников, используя нецензурную брань и называя их "щенками". В понедельник в Главном управлении образования городской администрации РИА Новости сообщали, что должно состоятся заседание, на котором и будет решена судьба учителя. При этом родители учеников школы были против увольнения трудовика. "По итогам конфликтной комиссии педагогу объявлен выговор. С завтрашнего дня (9 октября. — Прим. ред.) он возвращается к занятиям", — сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240930/shkola-1975572055.html

красноярск

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общество, красноярск, происшествия