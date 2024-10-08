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В Ярославской области уже запустили в работу 80% котельных - РИА Новости, 08.10.2024
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Ярославская область - РИА Новости, 1920, 31.03.2020
Ярославская область
 
15:34 08.10.2024
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В Ярославской области уже запустили в работу 80% котельных
В Ярославской области уже запустили в работу 80% котельных - РИА Новости, 08.10.2024
В Ярославской области уже запустили в работу 80% котельных
В Ярославской области с начала отопительного сезона запустили в работу 80% котельных, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T15:34
2024-10-08T15:34
ярославская область
михаил евраев
жкх
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 окт – РИА Новости. В Ярославской области с начала отопительного сезона запустили в работу 80% котельных, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Сообщается, что предварительные итоги старта отопительного периода подвели на оперативном совещании под руководством губернатора Ярославской области Михаила Евраева. "Процесс идет штатно. Запустили уже 80% котельных по всему региону. В ряде районов остаются единичные объекты, которые работают на мазуте и газе. Их запуск начнется сегодня", - сообщил губернатор. Евраев отметил, что в этом году муниципальные котельные перешли на баланс области. Как выяснилось при подготовке к сезону, обслуживание целого ряда объектов годами проводилось только на бумаге, подчеркнул глава региона. "В отношении ответственных лиц со стороны "Северного водоканала" будем принимать кадровые решения. Точечные проблемы сейчас решаем оперативно и адресно. Поручил в ближайшие дни запустить систему полностью. Тепло должно прийти во все населенные пункты региона, во все дома, подключенные к центральному теплоснабжению. Держим ситуацию на контроле", - сообщил губернатор Ярославской области. К началу отопительного периода, отмечалось на совещании, в регионе подготовили более 15 тысяч жилых домов, около 2 тысяч объектов социальной сферы, более 40 тысяч километров тепловых, водопроводных, канализационных и электрических сетей. Кроме того, закуплены дизельные генераторы мощностью от 100 до 400 КВт, которые будут использоваться при нештатных отключениях основного источника питания.
https://ria.ru/20241004/bolnitsa-1976435091.html
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михаил евраев, жкх
Ярославская область, Михаил Евраев, ЖКХ

В Ярославской области уже запустили в работу 80% котельных

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМанометр в котельной
Манометр в котельной - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Манометр в котельной
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 окт – РИА Новости. В Ярославской области с начала отопительного сезона запустили в работу 80% котельных, сообщил губернатор региона Михаил Евраев.
Сообщается, что предварительные итоги старта отопительного периода подвели на оперативном совещании под руководством губернатора Ярославской области Михаила Евраева.
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"Процесс идет штатно. Запустили уже 80% котельных по всему региону. В ряде районов остаются единичные объекты, которые работают на мазуте и газе. Их запуск начнется сегодня", - сообщил губернатор.
Евраев отметил, что в этом году муниципальные котельные перешли на баланс области. Как выяснилось при подготовке к сезону, обслуживание целого ряда объектов годами проводилось только на бумаге, подчеркнул глава региона.
"В отношении ответственных лиц со стороны "Северного водоканала" будем принимать кадровые решения. Точечные проблемы сейчас решаем оперативно и адресно. Поручил в ближайшие дни запустить систему полностью. Тепло должно прийти во все населенные пункты региона, во все дома, подключенные к центральному теплоснабжению. Держим ситуацию на контроле", - сообщил губернатор Ярославской области.
К началу отопительного периода, отмечалось на совещании, в регионе подготовили более 15 тысяч жилых домов, около 2 тысяч объектов социальной сферы, более 40 тысяч километров тепловых, водопроводных, канализационных и электрических сетей. Кроме того, закуплены дизельные генераторы мощностью от 100 до 400 КВт, которые будут использоваться при нештатных отключениях основного источника питания.
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