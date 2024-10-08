https://ria.ru/20241008/kornet-1976873059.html

Расчет "Корнета" поразил наблюдательный пункт ВСУ на Херсонском направлении

Расчет "Корнета" поразил наблюдательный пункт ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 08.10.2024

Расчет "Корнета" поразил наблюдательный пункт ВСУ на Херсонском направлении

Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" ВДВ пуском управляемой ракеты с побережья Кинбурнской косы поразил наблюдательный пункт и пункт... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T05:31

2024-10-08T05:31

2024-10-08T05:31

специальная военная операция на украине

россия

воздушно-десантные войска россии

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ГЕНИЧЕСК, 8 окт - РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" ВДВ пуском управляемой ракеты с побережья Кинбурнской косы поразил наблюдательный пункт и пункт управления беспилотниками украинской армии на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Во время воздушной разведки, проводившейся расчетом беспилотника Supercam, подразделение ВДВ выявило наблюдательный пункт и пункт управления БПЛА ВСУ. Было принято решение на их уничтожение. Расчет ПТРК "Корнет" артиллеристов-десантников из Краснодарского края пусками управляемых ракет с побережья Кинбурнской косы поразил объекты на правом берегу Днепровского лимана", - сообщили в оборонном ведомстве. Благодаря опыту и высокому профессионализму операторы комплексов, управляя летящими ракетами, смогли поразить как наблюдательный пункт, так и пункт управления БПЛА ВСУ, уничтожив их вместе с личным составом. Расчеты БПЛА артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" регулярно проводят разведку береговой линии у побережья Одессы и Очакова, чтобы своевременно обнаруживать противника и предотвращать все возможные провокации ВСУ на Кинбурнской косе. Воздушная разведка осуществляется в круглосуточном режиме, что позволяет контролировать все перемещения войск противника в данном районе. Противотанковые расчёты регулярно уничтожают выявленные цели, в том числе наблюдательные пункты врага на островах в дельте Днепра.

https://ria.ru/20241008/zelenskiy-1976864622.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)