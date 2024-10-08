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Расчет "Корнета" поразил наблюдательный пункт ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 08.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:31 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/kornet-1976873059.html
Расчет "Корнета" поразил наблюдательный пункт ВСУ на Херсонском направлении
Расчет "Корнета" поразил наблюдательный пункт ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 08.10.2024
Расчет "Корнета" поразил наблюдательный пункт ВСУ на Херсонском направлении
Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" ВДВ пуском управляемой ракеты с побережья Кинбурнской косы поразил наблюдательный пункт и пункт... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T05:31
2024-10-08T05:31
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ГЕНИЧЕСК, 8 окт - РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" ВДВ пуском управляемой ракеты с побережья Кинбурнской косы поразил наблюдательный пункт и пункт управления беспилотниками украинской армии на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России. "Во время воздушной разведки, проводившейся расчетом беспилотника Supercam, подразделение ВДВ выявило наблюдательный пункт и пункт управления БПЛА ВСУ. Было принято решение на их уничтожение. Расчет ПТРК "Корнет" артиллеристов-десантников из Краснодарского края пусками управляемых ракет с побережья Кинбурнской косы поразил объекты на правом берегу Днепровского лимана", - сообщили в оборонном ведомстве. Благодаря опыту и высокому профессионализму операторы комплексов, управляя летящими ракетами, смогли поразить как наблюдательный пункт, так и пункт управления БПЛА ВСУ, уничтожив их вместе с личным составом. Расчеты БПЛА артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" регулярно проводят разведку береговой линии у побережья Одессы и Очакова, чтобы своевременно обнаруживать противника и предотвращать все возможные провокации ВСУ на Кинбурнской косе. Воздушная разведка осуществляется в круглосуточном режиме, что позволяет контролировать все перемещения войск противника в данном районе. Противотанковые расчёты регулярно уничтожают выявленные цели, в том числе наблюдательные пункты врага на островах в дельте Днепра.
https://ria.ru/20241008/zelenskiy-1976864622.html
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россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Расчет "Корнета" поразил наблюдательный пункт ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ПТРК "Корнет" поразил пункт управления БПЛА на правом берегу Днепра

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военный в зоне спецоперации
Российские военный в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военный в зоне спецоперации. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 8 окт - РИА Новости. Расчет противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) "Корнет" ВДВ пуском управляемой ракеты с побережья Кинбурнской косы поразил наблюдательный пункт и пункт управления беспилотниками украинской армии на правом берегу Днепра на херсонском направлении, сообщили журналистам в министерстве обороны России.
"Во время воздушной разведки, проводившейся расчетом беспилотника Supercam, подразделение ВДВ выявило наблюдательный пункт и пункт управления БПЛА ВСУ. Было принято решение на их уничтожение. Расчет ПТРК "Корнет" артиллеристов-десантников из Краснодарского края пусками управляемых ракет с побережья Кинбурнской косы поразил объекты на правом берегу Днепровского лимана", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Благодаря опыту и высокому профессионализму операторы комплексов, управляя летящими ракетами, смогли поразить как наблюдательный пункт, так и пункт управления БПЛА ВСУ, уничтожив их вместе с личным составом.
Расчеты БПЛА артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" регулярно проводят разведку береговой линии у побережья Одессы и Очакова, чтобы своевременно обнаруживать противника и предотвращать все возможные провокации ВСУ на Кинбурнской косе.
Воздушная разведка осуществляется в круглосуточном режиме, что позволяет контролировать все перемещения войск противника в данном районе. Противотанковые расчёты регулярно уничтожают выявленные цели, в том числе наблюдательные пункты врага на островах в дельте Днепра.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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