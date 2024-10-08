https://ria.ru/20241008/kopaygorodskiy-1976950155.html
Суд в Москве арестовал деньги на счетах супруги экс-мэра Сочи
Суд в Москве арестовал деньги на счетах супруги экс-мэра Сочи - РИА Новости, 08.10.2024
Суд в Москве арестовал деньги на счетах супруги экс-мэра Сочи
Суд в Москве арестовал деньги на счетах, принадлежащих супруге экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T12:46
2024-10-08T12:46
2024-10-08T12:57
происшествия
сочи
московский городской суд
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Суд в Москве арестовал деньги на счетах, принадлежащих супруге экс-мэра Сочи Алексея Копайгородского, сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.Мещанский суд Москвы на прошлой неделе арестовал имущество родственников Копайгородского - как движимого, так и недвижимого, в том числе записанного на жену экс-чиновника."Постановлениями Мещанского районного суда города Москвы удовлетворены ходатайства следствия о наложении ареста на денежные средства, расположенные на счетах, принадлежащих супруге Копайгородского Алексея Сергеевича - Копайгородской Я.Н. Суд запретил распоряжаться денежными средствами", - говорится в сообщении.Мещанский суд Москвы арестовал Копайгородского 25 сентября по обвинению в совершении преступления по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). По данным защиты, бывшему мэру вменили хищение земельных участков стоимостью 3,7 миллиона рублей. Вину он не признает.Копайгородский стал мэром Сочи в сентябре 2019 года. Ранее занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике. В отставку ушел в мае 2024 года в связи с переходом на новое место работы.
https://ria.ru/20241007/sud-1976847615.html
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происшествия, сочи, московский городской суд
Происшествия, Сочи, Московский городской суд
Суд в Москве арестовал деньги на счетах супруги экс-мэра Сочи
Мещанский суд в Москве арестовал деньги на счетах супруги Копайгородского