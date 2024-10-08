https://ria.ru/20241008/konferentsiya-1976994175.html

Столтенберг возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности

Столтенберг возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности - РИА Новости, 08.10.2024

Столтенберг возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в феврале 2025 года возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности, говорится в опубликованном во вторник... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T15:16

2024-10-08T15:16

2024-10-08T15:35

в мире

брюссель

йенс столтенберг

марк рютте

нато

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в феврале 2025 года возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности, говорится в опубликованном во вторник заявлении конференции."Йенс Столтенберг станет следующим председателем Мюнхенской конференции по безопасности после 61-го съезда в феврале 2025 года", - говорится в заявлении.Сам Столтенберг уже подтвердил своё новое назначение."Для меня большая честь служить в качестве председателя Мюнхенской конференции по безопасности и вносить вклад в её миссию. Небольшое количество международных площадок столь же важны для предотвращения конфликтов, продвижения диалога и международного сотрудничества, как Мюнхенская конференция по безопасности", - написал Столтенберг в социальной сети Х.На прошлой неделе Столтенберг на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе передал полномочия генерального секретаря организации Марку Рютте.

https://ria.ru/20240925/nato-1974493964.html

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