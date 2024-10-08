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Столтенберг возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности - РИА Новости, 08.10.2024
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15:16 08.10.2024 (обновлено: 15:35 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/konferentsiya-1976994175.html
Столтенберг возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности
Столтенберг возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности - РИА Новости, 08.10.2024
Столтенберг возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в феврале 2025 года возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности, говорится в опубликованном во вторник... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T15:16
2024-10-08T15:35
в мире
брюссель
йенс столтенберг
марк рютте
нато
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в феврале 2025 года возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности, говорится в опубликованном во вторник заявлении конференции."Йенс Столтенберг станет следующим председателем Мюнхенской конференции по безопасности после 61-го съезда в феврале 2025 года", - говорится в заявлении.Сам Столтенберг уже подтвердил своё новое назначение."Для меня большая честь служить в качестве председателя Мюнхенской конференции по безопасности и вносить вклад в её миссию. Небольшое количество международных площадок столь же важны для предотвращения конфликтов, продвижения диалога и международного сотрудничества, как Мюнхенская конференция по безопасности", - написал Столтенберг в социальной сети Х.На прошлой неделе Столтенберг на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе передал полномочия генерального секретаря организации Марку Рютте.
https://ria.ru/20240925/nato-1974493964.html
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в мире, брюссель, йенс столтенберг, марк рютте, нато
В мире, Брюссель, Йенс Столтенберг, Марк Рютте, НАТО
Столтенберг возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности

Столтенберг возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности в феврале 2025 года

© AP Photo / Matt RourkeЙенс Столтенберг
Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Йенс Столтенберг. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в феврале 2025 года возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности, говорится в опубликованном во вторник заявлении конференции.
"Йенс Столтенберг станет следующим председателем Мюнхенской конференции по безопасности после 61-го съезда в феврале 2025 года", - говорится в заявлении.
Сам Столтенберг уже подтвердил своё новое назначение.
"Для меня большая честь служить в качестве председателя Мюнхенской конференции по безопасности и вносить вклад в её миссию. Небольшое количество международных площадок столь же важны для предотвращения конфликтов, продвижения диалога и международного сотрудничества, как Мюнхенская конференция по безопасности", - написал Столтенберг в социальной сети Х.
На прошлой неделе Столтенберг на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе передал полномочия генерального секретаря организации Марку Рютте.
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