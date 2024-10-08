https://ria.ru/20241008/konferentsiya-1976994175.html
Столтенберг возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности
Столтенберг возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности - РИА Новости, 08.10.2024
Столтенберг возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в феврале 2025 года возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности, говорится в опубликованном во вторник... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T15:16
2024-10-08T15:16
2024-10-08T15:35
в мире
брюссель
йенс столтенберг
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958767437_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_1693703967241a53a564c25b1fd49fae.jpg
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в феврале 2025 года возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности, говорится в опубликованном во вторник заявлении конференции."Йенс Столтенберг станет следующим председателем Мюнхенской конференции по безопасности после 61-го съезда в феврале 2025 года", - говорится в заявлении.Сам Столтенберг уже подтвердил своё новое назначение."Для меня большая честь служить в качестве председателя Мюнхенской конференции по безопасности и вносить вклад в её миссию. Небольшое количество международных площадок столь же важны для предотвращения конфликтов, продвижения диалога и международного сотрудничества, как Мюнхенская конференция по безопасности", - написал Столтенберг в социальной сети Х.На прошлой неделе Столтенберг на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе передал полномочия генерального секретаря организации Марку Рютте.
https://ria.ru/20240925/nato-1974493964.html
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958767437_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_ea46d2a34cb8fb97543c31299ba02da6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель, йенс столтенберг, марк рютте, нато
В мире, Брюссель, Йенс Столтенберг, Марк Рютте, НАТО
Столтенберг возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности
Столтенберг возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности в феврале 2025 года
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в феврале 2025 года возглавит Мюнхенскую конференцию по безопасности, говорится в опубликованном во вторник заявлении конференции.
"Йенс Столтенберг станет следующим председателем Мюнхенской конференции по безопасности после 61-го съезда в феврале 2025 года", - говорится в заявлении.
Сам Столтенберг уже подтвердил своё новое назначение.
"Для меня большая честь служить в качестве председателя Мюнхенской конференции по безопасности и вносить вклад в её миссию. Небольшое количество международных площадок столь же важны для предотвращения конфликтов, продвижения диалога и международного сотрудничества, как Мюнхенская конференция по безопасности", - написал Столтенберг в социальной сети Х.
На прошлой неделе Столтенберг на заседании Североатлантического совета в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
передал полномочия генерального секретаря организации Марку Рютте
.