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Российское кино должно соответствовать ценностям страны, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.10.2024
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18:18 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/kino-1977041494.html
Российское кино должно соответствовать ценностям страны, заявил Мишустин
Российское кино должно соответствовать ценностям страны, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.10.2024
Российское кино должно соответствовать ценностям страны, заявил Мишустин
Российское кино должно отвечать запросам зрителей и соответствовать традиционным духовно-нравственным ценностям страны, заявил глава правительства РФ Михаил... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T18:18
2024-10-08T18:18
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российское кино должно отвечать запросам зрителей и соответствовать традиционным духовно-нравственным ценностям страны, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Сегодня мы на стратегической сессии поговорим о том, как развивается российская кинематография, какие нам необходимы дополнительные решения, чтобы отечественных фильмов становилось больше и, что не менее важно, чтобы они отвечали запросам времени, запросам зрителей", - сказал Мишустин на стратсессии правительства во вторник. Российское кино должно привлекать зрителей, отметил премьер. Он подчеркнул, что предстоит повысить качество отечественного кино, "сделать его действительно соответствующим традиционным духовно-нравственным ценностям".
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россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Российское кино должно соответствовать ценностям страны, заявил Мишустин

Мишустин: российское кино должно отвечать запросам зрителей и ценностям РФ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкКинозал
Кинозал - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российское кино должно отвечать запросам зрителей и соответствовать традиционным духовно-нравственным ценностям страны, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня мы на стратегической сессии поговорим о том, как развивается российская кинематография, какие нам необходимы дополнительные решения, чтобы отечественных фильмов становилось больше и, что не менее важно, чтобы они отвечали запросам времени, запросам зрителей", - сказал Мишустин на стратсессии правительства во вторник.
Российское кино должно привлекать зрителей, отметил премьер. Он подчеркнул, что предстоит повысить качество отечественного кино, "сделать его действительно соответствующим традиционным духовно-нравственным ценностям".
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