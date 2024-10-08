https://ria.ru/20241008/kino-1977041494.html
Российское кино должно соответствовать ценностям страны, заявил Мишустин
Российское кино должно соответствовать ценностям страны, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.10.2024
Российское кино должно соответствовать ценностям страны, заявил Мишустин
Российское кино должно отвечать запросам зрителей и соответствовать традиционным духовно-нравственным ценностям страны, заявил глава правительства РФ Михаил... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T18:18
2024-10-08T18:18
2024-10-08T18:18
россия
михаил мишустин
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812034495_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_00c0630b3af80787664573aaa3f5b421.jpg
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российское кино должно отвечать запросам зрителей и соответствовать традиционным духовно-нравственным ценностям страны, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Сегодня мы на стратегической сессии поговорим о том, как развивается российская кинематография, какие нам необходимы дополнительные решения, чтобы отечественных фильмов становилось больше и, что не менее важно, чтобы они отвечали запросам времени, запросам зрителей", - сказал Мишустин на стратсессии правительства во вторник. Российское кино должно привлекать зрителей, отметил премьер. Он подчеркнул, что предстоит повысить качество отечественного кино, "сделать его действительно соответствующим традиционным духовно-нравственным ценностям".
https://ria.ru/20240424/gollivud-1941973197.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/19/1812034495_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f203f44a01166452666742a7ea1bac01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Общество
Российское кино должно соответствовать ценностям страны, заявил Мишустин
Мишустин: российское кино должно отвечать запросам зрителей и ценностям РФ
МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российское кино должно отвечать запросам зрителей и соответствовать традиционным духовно-нравственным ценностям страны, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня мы на стратегической сессии поговорим о том, как развивается российская кинематография, какие нам необходимы дополнительные решения, чтобы отечественных фильмов становилось больше и, что не менее важно, чтобы они отвечали запросам времени, запросам зрителей", - сказал Мишустин на стратсессии правительства во вторник.
Российское кино должно привлекать зрителей, отметил премьер. Он подчеркнул, что предстоит повысить качество отечественного кино, "сделать его действительно соответствующим традиционным духовно-нравственным ценностям".