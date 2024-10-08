https://ria.ru/20241008/kino-1977041494.html

Российское кино должно соответствовать ценностям страны, заявил Мишустин

Российское кино должно соответствовать ценностям страны, заявил Мишустин - РИА Новости, 08.10.2024

Российское кино должно соответствовать ценностям страны, заявил Мишустин

Российское кино должно отвечать запросам зрителей и соответствовать традиционным духовно-нравственным ценностям страны, заявил глава правительства РФ Михаил... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T18:18

2024-10-08T18:18

2024-10-08T18:18

россия

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Российское кино должно отвечать запросам зрителей и соответствовать традиционным духовно-нравственным ценностям страны, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин. "Сегодня мы на стратегической сессии поговорим о том, как развивается российская кинематография, какие нам необходимы дополнительные решения, чтобы отечественных фильмов становилось больше и, что не менее важно, чтобы они отвечали запросам времени, запросам зрителей", - сказал Мишустин на стратсессии правительства во вторник. Российское кино должно привлекать зрителей, отметил премьер. Он подчеркнул, что предстоит повысить качество отечественного кино, "сделать его действительно соответствующим традиционным духовно-нравственным ценностям".

https://ria.ru/20240424/gollivud-1941973197.html

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россия, михаил мишустин, общество