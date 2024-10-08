https://ria.ru/20241008/kim-1976866438.html

Ким Чен Ын заверил Путина во всесторонней поддержке российской армии

Ким Чен Ын заверил Путина во всесторонней поддержке российской армии - РИА Новости, 08.10.2024

Ким Чен Ын заверил Путина во всесторонней поддержке российской армии

Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравлении 7 октября президенту РФ Владимиру Путину с днем рождения заявил о всесторонней и бескорыстной поддержке и солидарности со... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T01:45

2024-10-08T01:45

2024-10-08T01:45

в мире

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СЕУЛ, 8 окт – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравлении 7 октября президенту РФ Владимиру Путину с днем рождения заявил о всесторонней и бескорыстной поддержке и солидарности со справедливым делом российской армии и народа, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "Не сомневаюсь, что Вы, как и всегда, с полной энергией поведете великую Россию единым путем победы и славы. Пользуясь этим случаем, еще раз заверяю в нашей всесторонней и бескорыстной поддержке и солидарности со справедливым делом российской армии и народа", - заявил Ким Чен Ын. Он добавил, что Пхеньян "всегда будет с Москвой". Путин 7 октября отметил день рождения, ему исполнилось 72 года.

https://ria.ru/20241008/kim-1976866272.html

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в мире, россия, кндр (северная корея), ким чен ын, владимир путин