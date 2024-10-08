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Ким Чен Ын заверил Путина во всесторонней поддержке российской армии - РИА Новости, 08.10.2024
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01:45 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/kim-1976866438.html
Ким Чен Ын заверил Путина во всесторонней поддержке российской армии
Ким Чен Ын заверил Путина во всесторонней поддержке российской армии - РИА Новости, 08.10.2024
Ким Чен Ын заверил Путина во всесторонней поддержке российской армии
Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравлении 7 октября президенту РФ Владимиру Путину с днем рождения заявил о всесторонней и бескорыстной поддержке и солидарности со... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T01:45
2024-10-08T01:45
в мире
россия
кндр (северная корея)
ким чен ын
владимир путин
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СЕУЛ, 8 окт – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравлении 7 октября президенту РФ Владимиру Путину с днем рождения заявил о всесторонней и бескорыстной поддержке и солидарности со справедливым делом российской армии и народа, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). "Не сомневаюсь, что Вы, как и всегда, с полной энергией поведете великую Россию единым путем победы и славы. Пользуясь этим случаем, еще раз заверяю в нашей всесторонней и бескорыстной поддержке и солидарности со справедливым делом российской армии и народа", - заявил Ким Чен Ын. Он добавил, что Пхеньян "всегда будет с Москвой". Путин 7 октября отметил день рождения, ему исполнилось 72 года.
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в мире, россия, кндр (северная корея), ким чен ын, владимир путин
В мире, Россия, КНДР (Северная Корея), Ким Чен Ын, Владимир Путин
Ким Чен Ын заверил Путина во всесторонней поддержке российской армии

ЦТАК: Ким Чен Ын заверил Путина в бескорыстной поддержку российского народа

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын
Президент России Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Президент России Владимир Путин и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Архивное фото
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СЕУЛ, 8 окт – РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын в поздравлении 7 октября президенту РФ Владимиру Путину с днем рождения заявил о всесторонней и бескорыстной поддержке и солидарности со справедливым делом российской армии и народа, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
"Не сомневаюсь, что Вы, как и всегда, с полной энергией поведете великую Россию единым путем победы и славы. Пользуясь этим случаем, еще раз заверяю в нашей всесторонней и бескорыстной поддержке и солидарности со справедливым делом российской армии и народа", - заявил Ким Чен Ын.
Он добавил, что Пхеньян "всегда будет с Москвой".
Путин 7 октября отметил день рождения, ему исполнилось 72 года.
Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
Отношения России и КНДР стали союзом на века, заявил Ким Чен Ын
01:34
 
В миреРоссияКНДР (Северная Корея)Ким Чен ЫнВладимир Путин
 
 
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