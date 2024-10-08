https://ria.ru/20241008/khimki-1976950283.html
Всероссийская олимпиада студентов пройдет на площадке МГИК в Химках
Всероссийская олимпиада студентов пройдет на площадке МГИК в Химках - РИА Новости, 08.10.2024
Всероссийская олимпиада студентов пройдет на площадке МГИК в Химках
Всероссийская олимпиада студентов "Я профессионал" пройдет в Московском государственном институте культуры (МГИК) в Химках, который уже третий год подряд... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T12:47
2024-10-08T12:47
2024-10-08T14:45
московский государственный институт культуры
химки (городской округ в московской области)
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Всероссийская олимпиада студентов "Я профессионал" пройдет в Московском государственном институте культуры (МГИК) в Химках, который уже третий год подряд становится базовой площадкой проведения по направлению "Креативные индустрии", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" проводится с 2017 года. Она является одним из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", выполняющей задачи национального проекта "Образование". Основная тема этого сезона – "Работать и учиться в России". На олимпиаде молодым людям будет представлен широкий спектр образовательных и профессиональных возможностей, позволяющих проверить свои знания и прикладные навыки. Участие в ней станет карьерным ассистентом для каждого. По итогам VII сезона 2023-2024 учебного года Московская область вошла в топ-20 по числу дипломантов. Более 3 тысяч студентов стали дипломантами по России, 38 из них – учащиеся подмосковных вузов и колледжей. Московский государственный институт культуры – активный участник олимпиады. Уже три сезона подряд он становится базовой площадкой проведения по направлению "Креативные индустрии". За три года для участия в направлении "Креативные индустрии" было зарегистрировано более 50 тысяч человек, 100 из которых стали дипломантами олимпиады. Регистрация участников Олимпиады "Я – профессионал" проходит с 26 сентября по 12 ноября на сайте. Отборочный этап состоится в онлайн-формате с 12 ноября по 3 декабря. Полуфинальные состязания в онлайн-формате пройдут в марте 2025 года. Финал – в апреле 2025 года.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московский государственный институт культуры, химки (городской округ в московской области), московская область (подмосковье)
Московский государственный институт культуры, Химки (городской округ в Московской области), Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Всероссийская олимпиада студентов "Я профессионал" пройдет в Московском государственном институте культуры (МГИК) в Химках, который уже третий год подряд становится базовой площадкой проведения по направлению "Креативные индустрии", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" проводится с 2017 года. Она является одним из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", выполняющей задачи национального проекта "Образование".
Основная тема этого сезона – "Работать и учиться в России". На олимпиаде молодым людям будет представлен широкий спектр образовательных и профессиональных возможностей, позволяющих проверить свои знания и прикладные навыки. Участие в ней станет карьерным ассистентом для каждого.
По итогам VII сезона 2023-2024 учебного года Московская область вошла в топ-20 по числу дипломантов. Более 3 тысяч студентов стали дипломантами по России
, 38 из них – учащиеся подмосковных вузов и колледжей.
Московский государственный институт культуры
– активный участник олимпиады. Уже три сезона подряд он становится базовой площадкой проведения по направлению "Креативные индустрии". За три года для участия в направлении "Креативные индустрии" было зарегистрировано более 50 тысяч человек, 100 из которых стали дипломантами олимпиады.
Регистрация участников Олимпиады "Я – профессионал" проходит с 26 сентября по 12 ноября на сайте. Отборочный этап состоится в онлайн-формате с 12 ноября по 3 декабря. Полуфинальные состязания в онлайн-формате пройдут в марте 2025 года. Финал – в апреле 2025 года.