https://ria.ru/20241008/khimki-1976950283.html

Всероссийская олимпиада студентов пройдет на площадке МГИК в Химках

Всероссийская олимпиада студентов пройдет на площадке МГИК в Химках - РИА Новости, 08.10.2024

Всероссийская олимпиада студентов пройдет на площадке МГИК в Химках

Всероссийская олимпиада студентов "Я профессионал" пройдет в Московском государственном институте культуры (МГИК) в Химках, который уже третий год подряд... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T12:47

2024-10-08T12:47

2024-10-08T14:45

московский государственный институт культуры

химки (городской округ в московской области)

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Всероссийская олимпиада студентов "Я профессионал" пройдет в Московском государственном институте культуры (МГИК) в Химках, который уже третий год подряд становится базовой площадкой проведения по направлению "Креативные индустрии", сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области Всероссийская олимпиада студентов "Я – профессионал" проводится с 2017 года. Она является одним из флагманских проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей", выполняющей задачи национального проекта "Образование". Основная тема этого сезона – "Работать и учиться в России". На олимпиаде молодым людям будет представлен широкий спектр образовательных и профессиональных возможностей, позволяющих проверить свои знания и прикладные навыки. Участие в ней станет карьерным ассистентом для каждого. По итогам VII сезона 2023-2024 учебного года Московская область вошла в топ-20 по числу дипломантов. Более 3 тысяч студентов стали дипломантами по России, 38 из них – учащиеся подмосковных вузов и колледжей. Московский государственный институт культуры – активный участник олимпиады. Уже три сезона подряд он становится базовой площадкой проведения по направлению "Креативные индустрии". За три года для участия в направлении "Креативные индустрии" было зарегистрировано более 50 тысяч человек, 100 из которых стали дипломантами олимпиады. Регистрация участников Олимпиады "Я – профессионал" проходит с 26 сентября по 12 ноября на сайте. Отборочный этап состоится в онлайн-формате с 12 ноября по 3 декабря. Полуфинальные состязания в онлайн-формате пройдут в марте 2025 года. Финал – в апреле 2025 года.

https://ria.ru/20241004/khimki-1976341903.html

химки (городской округ в московской области)

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Артем Смирнов

московский государственный институт культуры, химки (городской округ в московской области), московская область (подмосковье)