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"Хезболла" выпустила ракеты по базе израильской военной разведки - РИА Новости, 08.10.2024
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00:10 08.10.2024 (обновлено: 02:26 08.10.2024)
https://ria.ru/20241008/khezbolla-1976863521.html
"Хезболла" выпустила ракеты по базе израильской военной разведки
"Хезболла" выпустила ракеты по базе израильской военной разведки - РИА Новости, 08.10.2024
"Хезболла" выпустила ракеты по базе израильской военной разведки
Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что выпустило ракеты по базе израильской военной разведки возле Тель-Авива, передает агентство Франс Пресс. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T00:10
2024-10-08T02:26
в мире
тель-авив
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
израиль
ливан
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что выпустило ракеты по базе израильской военной разведки возле Тель-Авива, передает агентство Франс Пресс."Группировка заявила, что выпустила "залп ракет по базе Глилот подразделения военной разведки 8200 в окрестностях Тель-Авива", — передает агентство.Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что сирены воздушной тревоги прозвучали в понедельник вечером в Тель-Авиве и центральной части Израиля. В небе над городом прозвучало по меньшей мере четыре мощных взрыва, предположительно, от работы ПВО. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что были зафиксированы несколько пусков ракет со стороны Ливана.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС.Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.После этого Израиль начал воздушные бомбардировки Ливана и 27 сентября точечными авиаударами ликвидировал нескольких высокопоставленных командиров шиитского движения, включая генсека Хасана Насруллу. Кроме того, Тель-Авив объявил 1 октября о начале наземной операции.Число жертв атак ЦАХАЛ уже превысило тысячу, включая лидеров "Хезболлы", свыше 90 тысяч стали беженцами. Бойцы ливанского движения, несмотря на потери, в частности в командном составе, ведут наземные бои и не прекращают ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".
https://ria.ru/20241007/izrail-1976760480.html
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в мире, тель-авив, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, израиль, ливан
В мире, Тель-Авив, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Израиль, Ливан
"Хезболла" выпустила ракеты по базе израильской военной разведки

France Press: Хезболла" выпустила ракеты по базе разведки ЦАХАЛ у Тель-Авива

© AP Photo / Baz RatnerИзраильская система ПВО "Железный купол" ведет огонь по перехвату ракет, запущенных с территории Ливана
Израильская система ПВО Железный купол ведет огонь по перехвату ракет, запущенных с территории Ливана - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Baz Ratner
Израильская система ПВО "Железный купол" ведет огонь по перехвату ракет, запущенных с территории Ливана. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" заявило, что выпустило ракеты по базе израильской военной разведки возле Тель-Авива, передает агентство Франс Пресс.
"Группировка заявила, что выпустила "залп ракет по базе Глилот подразделения военной разведки 8200 в окрестностях Тель-Авива", — передает агентство.
Комплекс ПВО Patriot израильской армии в Хайфе - РИА Новости, 1920, 07.10.2024
"Хезболла" заявила о массированном ракетном ударе по северу Хайфы
Вчера, 13:15
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что сирены воздушной тревоги прозвучали в понедельник вечером в Тель-Авиве и центральной части Израиля. В небе над городом прозвучало по меньшей мере четыре мощных взрыва, предположительно, от работы ПВО. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что были зафиксированы несколько пусков ракет со стороны Ливана.

Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"

Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
1 октября, 13:52
Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.
После этого Израиль начал воздушные бомбардировки Ливана и 27 сентября точечными авиаударами ликвидировал нескольких высокопоставленных командиров шиитского движения, включая генсека Хасана Насруллу. Кроме того, Тель-Авив объявил 1 октября о начале наземной операции.
Число жертв атак ЦАХАЛ уже превысило тысячу, включая лидеров "Хезболлы", свыше 90 тысяч стали беженцами. Бойцы ливанского движения, несмотря на потери, в частности в командном составе, ведут наземные бои и не прекращают ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
США захлебнулись иранской нефтью
6 октября, 08:00
 
В миреТель-АвивХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024ИзраильЛиван
 
 
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