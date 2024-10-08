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На Северном Кавказе пресекли деятельность пяти террористических ячеек - РИА Новости, 08.10.2024
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11:53 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/kavkaz-1976929486.html
На Северном Кавказе пресекли деятельность пяти террористических ячеек
На Северном Кавказе пресекли деятельность пяти террористических ячеек - РИА Новости, 08.10.2024
На Северном Кавказе пресекли деятельность пяти террористических ячеек
На Северном Кавказе в 2024 году пресечена деятельность пяти террористических ячеек, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T11:53
2024-10-08T11:53
северный кавказ
россия
александр бортников
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
национальный антитеррористический комитет рф
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. На Северном Кавказе в 2024 году пресечена деятельность пяти террористических ячеек, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета. Отмечается, что директор ФСБ России Александр Бортников провел заседание НАК. "На Северном Кавказе пресечена деятельность 5 террористических ячеек", - говорится в сообщении.
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северный кавказ, россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф
Северный Кавказ, Россия, Александр Бортников, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Национальный антитеррористический комитет РФ
На Северном Кавказе пресекли деятельность пяти террористических ячеек

НАК: на Северном Кавказе пресекли деятельность пяти террористических ячеек

© Фото : соцсетиСотрудники правоохранительных органов во время контртеррористической операции
Сотрудники правоохранительных органов во время контртеррористической операции - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© Фото : соцсети
Сотрудники правоохранительных органов во время контртеррористической операции. Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. На Северном Кавказе в 2024 году пресечена деятельность пяти террористических ячеек, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.
Отмечается, что директор ФСБ России Александр Бортников провел заседание НАК.
"На Северном Кавказе пресечена деятельность 5 террористических ячеек", - говорится в сообщении.
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11 апреля, 21:36
 
Северный КавказРоссияАлександр БортниковФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Национальный антитеррористический комитет РФ
 
 
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