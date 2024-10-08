https://ria.ru/20241008/kavkaz-1976929486.html

На Северном Кавказе пресекли деятельность пяти террористических ячеек

На Северном Кавказе пресекли деятельность пяти террористических ячеек - РИА Новости, 08.10.2024

На Северном Кавказе пресекли деятельность пяти террористических ячеек

На Северном Кавказе в 2024 году пресечена деятельность пяти террористических ячеек, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T11:53

2024-10-08T11:53

2024-10-08T11:53

северный кавказ

россия

александр бортников

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

национальный антитеррористический комитет рф

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. На Северном Кавказе в 2024 году пресечена деятельность пяти террористических ячеек, сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета. Отмечается, что директор ФСБ России Александр Бортников провел заседание НАК. "На Северном Кавказе пресечена деятельность 5 террористических ячеек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240411/fsb-1939463301.html

северный кавказ

россия

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северный кавказ, россия, александр бортников, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), национальный антитеррористический комитет рф