https://ria.ru/20241008/kardiopult-1976949373.html

Подмосковные эксперты кардиопульта провели более 1,1 миллиона консультаций

Подмосковные эксперты кардиопульта провели более 1,1 миллиона консультаций - РИА Новости, 08.10.2024

Подмосковные эксперты кардиопульта провели более 1,1 миллиона консультаций

Свыше 1,1 миллиона консультаций было проведено сотрудниками кардиопульта Московской областной станции скорой медицинской помощи за все время работы, сообщает... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T12:43

2024-10-08T12:43

2024-10-08T13:34

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей сапанюк

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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Свыше 1,1 миллиона консультаций было проведено сотрудниками кардиопульта Московской областной станции скорой медицинской помощи за все время работы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. Кардиопульт – входит в состав врачебно-консультативного центра областной станции скорой медицинской помощи. Благодаря его работе, бригады скорой могут во время выезда передавать ЭКГ врачу-кардиологу. Затем специалисты центра дистанционно расшифровывают ее, дают оценку состояния больного. "При сердечно-сосудистых патологиях крайне важна оперативность, так как такие заболевания требуют срочной госпитализации. Всего за время работы кардиопульта специалисты провели более 1,1 миллиона консультаций", - сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, его слова приводит пресс-служба. Он добавил, что в 80% у пациентов выявили острую сердечную патологию, а в 2,9% - острый коронарный синдром, они были госпитализированы в региональные сосудистые центры Подмосковья. Работа кардиопульта стала возможной благодаря оснащению бригад Московской областной станции скорой помощи новыми электрокардиографами с функцией дистанционной передачи ЭКГ.

https://ria.ru/20240311/apparaty-1932272711.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), алексей сапанюк