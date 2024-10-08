"Витаминная бомба" для здоровья сердца: польза пекинской капусты
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Пекинская капуста — это растение семейства Капустные, популярное в кухнях многих народов. В чем его польза и для кого оно вредно — в материале РИА Новости.
Родина и история пекинской капусты
Этот овощ с цилиндрическими рыхлыми кочанами, с волнистыми листьями от светло-желтого до бледно-зеленого цвета, происходит из Поднебесной. Первые упоминания о нем относятся к V-VI векам. При помощи капусты пекинской лечили многие недуги, ее рекомендовали, чтобы избавиться от лишнего веса.
В Европе и Америке овощ приобрел популярность с 70-х годов прошлого века, в России — еще позже. Теперь это достаточно частый гость на столах россиян.
Другие названия овоща — петсай, китайский салат, китайская капуста, пекинский салат, салатная капуста, пекинка, китайка.
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Чем полезна пекинская капуста
В состав продукта входят многие полезные для организма человека вещества: витамины А, В-группы, С, Е, К, а также медь, фосфор, железо, магний, калий, цинк и йод.
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"Пекинская капуста содержит много витаминов, железа и клетчатки. Притом что она низкокалорийная, она притупляет чувство голода и хорошо насыщает. Аскорбиновой кислоты в пекинке в 4-5 раз больше, чем в салатных листьях", — рассказала РИА Новости нутрициолог Евгения Никитская.
"ЖКТ нужно дать возможность формировать микробиоту, и богатая клетчаткой капуста на это напрямую работает", — отметила Наталья Шульга, нутрициолог, сооснователь университета MyHealthPro.
Этот овощ — источник фолиевой кислоты, которая особенно необходима женщинам во время беременности и при подготовке к ней. В его состав входит лизин — аминокислота, которая необходима для роста и восстановления тканей, обладающая противовирусным действием. Польза пекинской капусты, в частности, в том, что она укрепляет иммунную систему, помогает выводить соли тяжелых металлов, бороться с хронической усталостью, стрессами и депрессиями, укрепляет нервную систему. Петсай содержит лимонную кислоту, которая является натуральным антиоксидантом. Она тормозит процессы старения, благотворно сказывается на состоянии кожи.
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Когда она опасна
Чтобы вместо пользы не получить вред от употребления пекинской капусты, нужно быть с ней осторожным при проблемах с ЖКТ.
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"Пекинская капуста противопоказана людям с заболеваниями пищеварительного тракта, так как это, прежде всего, грубая клетчатка. Особенно, если у человека повышенная кислотность желудочного сока, гастрит или язва желудка", — отметила нутрициолог Наталья Шульга.
"С осторожностью следует употреблять продукт людям, которые страдают панкреатитом, гастритом с повышенной кислотностью, язвенной болезнью или энтеритом. Пекинка может усилить изжогу и вызвать диарею. Кормящим женщинам следует исключить ее из рациона вовсе", — сказала Евгения Никитская.
Как применяют в медицине
Овощ помогает организму справиться со многими недугами.
"Пекинская капуста полезна людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, атеросклерозом, гипертонией, диабетом, анемией, при подагре", — прокомментировала Евгения Никитская.
Овощ благоприятно влияет на работу ЖКТ, помогает легкому очищению кишечника. Из-за низкой калорийности пекинскую капусту используют в диетическом питании. В 100 граммах продукта всего 15 ккал. Считается, что овощ имеет "отрицательную" калорийность. То есть на его переваривание организм тратит больше энергии, чем получает.
Овощ благоприятно влияет на работу ЖКТ, помогает легкому очищению кишечника. Из-за низкой калорийности пекинскую капусту используют в диетическом питании. В 100 граммах продукта всего 15 ккал. Считается, что овощ имеет "отрицательную" калорийность. То есть на его переваривание организм тратит больше энергии, чем получает.
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БЖУ пекинской капусты:
- белки — 1,2 грамма;
- жиры — 0,2 грамма;
- углеводы — 2,0 грамма.
Специалисты рекомендуют употреблять богатую полезными веществами пекинскую капусту в период весеннего авитаминоза.
Применение в кулинарии
Из хрустящих сочных листьев с нежным и неярким вкусом делают преимущественно салаты. На вопрос, что приготовить из пекинской капусты, специализированные сайты предлагают множество вариантов ответа. Петсай хорошо сочетается с различными свежими овощами, крабовым мясом и запеченной курицей. С китайской капустой готовят супы, голубцы, рагу. Ее можно потушить с мясом, другими овощами или грибами. Или сделать из нее самостоятельное блюдо, потушив с морковью, луком, зеленью, специями. Сначала при этом ставят на огонь мелко нарезанные черешки, а когда они почти готовы, добавляют нашинкованные листья. Также ее маринуют, солят, заквашивают. Капустные листья применяют при подаче холодных закусок для украшения блюд.
© Фото : из личного архива Анны ЛисовецСалат из маринованного осьминога
© Фото : из личного архива Анны Лисовец
Салат с пекинской капустой и курицей
Ингредиенты:
- 1 кочан китайской капусты среднего размера;
- 1 баночка консервированной кукурузы;
- 3 яйца;
- 1 большое куриное филе;
- майонез.
Приготовление:
Тонко нашинковать капусту, добавить кукурузу. Сваренные вкрутую яйца покрошить. Отварить куриное филе и порвать на волокна. Ингредиенты соединить, салат заправить майонезом.
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Суп с копченой грудинкой и пекинской капустой
Ингредиенты (на 6 порций):
- 1-1,2 л воды;
- 180 г копченой грудинки;
- 200 г пекинской капусты;
- 3 картофелины;
- 1 луковица;
- 3 зубчика чеснока;
- 1 болгарский перец;
- 80 г замороженного зеленого горошка;
- 20 г сливочного масла;
- 3-4 столовых ложки оливкового масла;
- соль, черный молотый перец— по вкусу.
Приготовление:
Нарезать крупными кубиками копченую грудинку. Влить в кастрюлю с толстым дном оливковое масло, положить сливочное масло. Обжарить грудинку в течение 5 минут. Нарезать лук небольшими кубиками, чеснок измельчить в чеснокодавилке, добавить в кастрюлю к грудинке. Обжаривать еще 5 минут, пока лук не станет полупрозрачным.
Очищенный картофель нарезать небольшими кубиками, положить в кастрюлю, перемешать и готовить 5 минут. Болгарский перец нарезать небольшими кусочками. Добавить в кастрюлю и поджаривать 5 минут.
Влить воду в кастрюлю и готовить до мягкости картофеля. Нашинковать тонкими полосками капусту. Когда картофель стал мягким, добавить капусту и зеленый горошек. Посолить и поперчить блюдо по вкусу.
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Как выбрать и хранить
При выборе пекинской капусты нужно обратить внимание на ее внешний вид. Брать следует плотные и увесистые кочаны. Большой овощ, вероятно, будет мягким и легким. Это признак того, что он хранился долго и мог усохнуть. Есть также вероятность, что правила хранения не соблюдались. Листья не должны быть почерневшими или заветренными.
Хранить продукт нужно в холодильнике, но не более семи суток. Кочан при этом лучше завернуть в специальную бумагу или сухую ткань. Так он дольше сохранит свои полезные свойства.
Как правильно употреблять
Оптимальный вариант употребления капусты — в виде салатов, так она сохранит максимум полезных свойств. Если нет полной уверенности в качестве продукта, вывести из него нитраты можно, положив предварительно в холодную воду на некоторое время, не меньше чем на час.
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