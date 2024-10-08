https://ria.ru/20241008/kaluzhskaya-oblast-1976968806.html

Реализацию инфраструктурных проектов обсудили в Калужской области

Реализацию инфраструктурных проектов обсудили в Калужской области - РИА Новости, 08.10.2024

Реализацию инфраструктурных проектов обсудили в Калужской области

Реализацию четырех инфраструктурных проектов на сумму более 4 миллиардов рублей обсудили в Калужской области, сообщает правительство региона. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T13:45

2024-10-08T13:45

2024-10-08T13:45

калужская область

калужская область

россия

калуга

владислав шапша

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КАЛУГА, 8 окт – РИА Новости. Реализацию четырех инфраструктурных проектов на сумму более 4 миллиардов рублей обсудили в Калужской области, сообщает правительство региона. Сообщается, что во вторник на координационном заседании был рассмотрен вопрос реализации на территории Калужской области инфраструктурных проектов. Губернатор Владислав Шапша отметил, что проекты реализуются по инициативе президента России Владимира Путина с 2021 года. По оценке губернатора, они стали эффективным инструментом развития регионов, помогают решать не простые проблемы, которые долгие годы волновали жителей. "Инвестиции в инфраструктуру обладают высоким мультипликативным эффектом: стимулируют жилищное и дорожное строительство, позволяют осуществлять новые проекты, создавать дополнительные рабочие места, формируют условия для дальнейшего развития территорий. Все это повышает комфорт и качество жизни населения", - подчеркнул Владислав Шапша. Сообщается, что Калужской области федеральной правительственной комиссией одобрены кредиты на сумму более 4 миллиардов рублей. По данным министерства строительства и ЖКХ области, в настоящее время на территории региона реализуются четыре инфраструктурных проекта: строительство детско-взрослой поликлиники и реконструкция путепровода "Синие мосты" в Калуге, модернизация транспортной инфраструктуры в Обнинске, проект по обеспечению инженерной инфраструктурой логистического комплекса "3PL центр Фрейт Вилладж Ворсино". На заседании отмечалось, в частности, что в настоящее время фактическая готовность поликлиники на Правобережье Калуги составляет более 70%, "Синих мостов" - более 85%. Владислав Шапша поручил профильным ведомствам продолжить работу по реализации проектов. "Важно эффективно использовать выделенные средства. Работа должна продолжаться, и эффект от ее результатов должен быть заметен для жителей региона", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20241008/kaluga-1976968193.html

https://ria.ru/20240919/vyplata-1973650164.html

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калужская область, россия, калуга, владислав шапша