https://ria.ru/20241008/kaluga-1976968193.html

В бюджете Калужской области на 2024 год увеличена доходная часть

В бюджете Калужской области на 2024 год увеличена доходная часть - РИА Новости, 08.10.2024

В бюджете Калужской области на 2024 год увеличена доходная часть

Доходная часть бюджета Калужской области на 2024 год увеличена на 8,2 миллиарда рублей, в частности, за счет роста региональной экономики, сообщает... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T13:42

2024-10-08T13:42

2024-10-08T13:42

калужская область

калужская область

россия

владислав шапша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1b/1968708038_0:31:3072:1759_1920x0_80_0_0_819c6d79e0e0c7d2f94fa244b289e571.jpg

КАЛУГА, 8 окт – РИА Новости. Доходная часть бюджета Калужской области на 2024 год увеличена на 8,2 миллиарда рублей, в частности, за счет роста региональной экономики, сообщает правительство области. Сообщается, что во вторник министр финансов Калужской области Валентина Авдеева представила проект о внесении изменений в областной бюджет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. "В целом доходы областного бюджета на 2024 год предлагается увеличить на 8,199 миллиарда рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – на 6,684 миллиарда рублей, безвозмездные поступления – на 1,515 миллиарда рублей. Общий объем расходов областного бюджета на этот год предлагается увеличить на 12,486 миллиарда рублей", - говорится в сообщении областного правительства. Губернатор Владислав Шапша отметил, что доходная часть бюджета Калужской области расширяется за счет развития экономики, роста налоговых поступлений, поддержки со стороны федерального центра. "Рост доходов дает нам возможность дополнительно профинансировать развитие экономики, развитие социальной сферы, увеличить объем ассигнований в тех направлениях, в которых больше всего заинтересованы жители региона", - сказал губернатор. По словам Шапши, дополнительные средства будут направлены на нужды здравоохранения, образования и культуры, на обновление инженерной, коммунальной, железнодорожной инфраструктуры, на меры социальной поддержки населения. "Принятые решения позволяют четко выполнять задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным", - подчеркнул глава Калужской области. В ходе заседания корректировка бюджета была утверждена, отмечает региональное правительство.

https://ria.ru/20240919/vyplata-1973650164.html

https://ria.ru/20241007/medoborudovanie-1976810302.html

калужская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

калужская область, россия, владислав шапша