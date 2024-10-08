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В бюджете Калужской области на 2024 год увеличена доходная часть - РИА Новости, 08.10.2024
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Калужская область
 
13:42 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/kaluga-1976968193.html
В бюджете Калужской области на 2024 год увеличена доходная часть
В бюджете Калужской области на 2024 год увеличена доходная часть - РИА Новости, 08.10.2024
В бюджете Калужской области на 2024 год увеличена доходная часть
Доходная часть бюджета Калужской области на 2024 год увеличена на 8,2 миллиарда рублей, в частности, за счет роста региональной экономики, сообщает... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T13:42
2024-10-08T13:42
калужская область
калужская область
россия
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КАЛУГА, 8 окт – РИА Новости. Доходная часть бюджета Калужской области на 2024 год увеличена на 8,2 миллиарда рублей, в частности, за счет роста региональной экономики, сообщает правительство области. Сообщается, что во вторник министр финансов Калужской области Валентина Авдеева представила проект о внесении изменений в областной бюджет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. "В целом доходы областного бюджета на 2024 год предлагается увеличить на 8,199 миллиарда рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – на 6,684 миллиарда рублей, безвозмездные поступления – на 1,515 миллиарда рублей. Общий объем расходов областного бюджета на этот год предлагается увеличить на 12,486 миллиарда рублей", - говорится в сообщении областного правительства. Губернатор Владислав Шапша отметил, что доходная часть бюджета Калужской области расширяется за счет развития экономики, роста налоговых поступлений, поддержки со стороны федерального центра. "Рост доходов дает нам возможность дополнительно профинансировать развитие экономики, развитие социальной сферы, увеличить объем ассигнований в тех направлениях, в которых больше всего заинтересованы жители региона", - сказал губернатор. По словам Шапши, дополнительные средства будут направлены на нужды здравоохранения, образования и культуры, на обновление инженерной, коммунальной, железнодорожной инфраструктуры, на меры социальной поддержки населения. "Принятые решения позволяют четко выполнять задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным", - подчеркнул глава Калужской области. В ходе заседания корректировка бюджета была утверждена, отмечает региональное правительство.
https://ria.ru/20240919/vyplata-1973650164.html
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калужская область, россия, владислав шапша
Калужская область, Калужская область, Россия, Владислав Шапша

В бюджете Калужской области на 2024 год увеличена доходная часть

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГубернатор Калужской области Владислав Шапша
Губернатор Калужской области Владислав Шапша - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Губернатор Калужской области Владислав Шапша
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КАЛУГА, 8 окт – РИА Новости. Доходная часть бюджета Калужской области на 2024 год увеличена на 8,2 миллиарда рублей, в частности, за счет роста региональной экономики, сообщает правительство области.
Сообщается, что во вторник министр финансов Калужской области Валентина Авдеева представила проект о внесении изменений в областной бюджет на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
"В целом доходы областного бюджета на 2024 год предлагается увеличить на 8,199 миллиарда рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы – на 6,684 миллиарда рублей, безвозмездные поступления – на 1,515 миллиарда рублей. Общий объем расходов областного бюджета на этот год предлагается увеличить на 12,486 миллиарда рублей", - говорится в сообщении областного правительства.
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Губернатор Владислав Шапша отметил, что доходная часть бюджета Калужской области расширяется за счет развития экономики, роста налоговых поступлений, поддержки со стороны федерального центра.
"Рост доходов дает нам возможность дополнительно профинансировать развитие экономики, развитие социальной сферы, увеличить объем ассигнований в тех направлениях, в которых больше всего заинтересованы жители региона", - сказал губернатор.
По словам Шапши, дополнительные средства будут направлены на нужды здравоохранения, образования и культуры, на обновление инженерной, коммунальной, железнодорожной инфраструктуры, на меры социальной поддержки населения.
"Принятые решения позволяют четко выполнять задачи, поставленные президентом России Владимиром Путиным", - подчеркнул глава Калужской области.
В ходе заседания корректировка бюджета была утверждена, отмечает региональное правительство.
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