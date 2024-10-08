https://ria.ru/20241008/kadyrov--1977059367.html

Кадыров заявил, что не позволит иностранным проповедникам играть с народом

Кадыров заявил, что не позволит иностранным проповедникам играть с народом - РИА Новости, 08.10.2024

Кадыров заявил, что не позволит иностранным проповедникам играть с народом

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о не непрекращающихся попытках "проповедников" из-за границы привить молодёжи несвойственные ценности и подчеркнул, что не... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T20:26

2024-10-08T20:26

2024-10-08T20:27

общество

рамзан кадыров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967481657_0:83:2986:1764_1920x0_80_0_0_f0471936cbad421b7da155aac58662cd.jpg

ГРОЗНЫЙ, 8 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о не непрекращающихся попытках "проповедников" из-за границы привить молодёжи несвойственные ценности и подчеркнул, что не позволит играть с чеченским народом. "Обратил внимание на непрекращающиеся попытки так называемых "проповедников" из-за границы привить молодёжи несвойственные нашему народу ценности. Они пытаются принести зло в каждый дом. Родители должны знать, чем занимается их ребёнок, и оберегать его от этого негативного воздействия. Мы не позволим играть с нашим народом. Не дадим провокаторам снова ввергнуть нашу землю в хаос и разруху", - написал глава региона в Telegram-канале. Он напомнил, что за мир и благополучие в Чечне отдали свои жизни тысячи достойных сыновей. "И я сделаю всё, чтобы подобное больше не повторилось", - добавил он.

https://ria.ru/20230313/chechnya-1857535269.html

https://ria.ru/20240820/chechnya-1967436995.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, рамзан кадыров