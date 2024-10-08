https://ria.ru/20241008/kadyrov--1977059367.html
Кадыров заявил, что не позволит иностранным проповедникам играть с народом
Кадыров заявил, что не позволит иностранным проповедникам играть с народом - РИА Новости, 08.10.2024
Кадыров заявил, что не позволит иностранным проповедникам играть с народом
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о не непрекращающихся попытках "проповедников" из-за границы привить молодёжи несвойственные ценности и подчеркнул, что не... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T20:26
2024-10-08T20:26
2024-10-08T20:27
общество
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 8 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о не непрекращающихся попытках "проповедников" из-за границы привить молодёжи несвойственные ценности и подчеркнул, что не позволит играть с чеченским народом. "Обратил внимание на непрекращающиеся попытки так называемых "проповедников" из-за границы привить молодёжи несвойственные нашему народу ценности. Они пытаются принести зло в каждый дом. Родители должны знать, чем занимается их ребёнок, и оберегать его от этого негативного воздействия. Мы не позволим играть с нашим народом. Не дадим провокаторам снова ввергнуть нашу землю в хаос и разруху", - написал глава региона в Telegram-канале. Он напомнил, что за мир и благополучие в Чечне отдали свои жизни тысячи достойных сыновей. "И я сделаю всё, чтобы подобное больше не повторилось", - добавил он.
https://ria.ru/20230313/chechnya-1857535269.html
https://ria.ru/20240820/chechnya-1967436995.html
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общество, рамзан кадыров
Кадыров заявил, что не позволит иностранным проповедникам играть с народом
Кадыров: нельзя позволять иностранным проповедникам играть с чеченским народом
ГРОЗНЫЙ, 8 окт - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о не непрекращающихся попытках "проповедников" из-за границы привить молодёжи несвойственные ценности и подчеркнул, что не позволит играть с чеченским народом.
"Обратил внимание на непрекращающиеся попытки так называемых "проповедников" из-за границы привить молодёжи несвойственные нашему народу ценности. Они пытаются принести зло в каждый дом. Родители должны знать, чем занимается их ребёнок, и оберегать его от этого негативного воздействия. Мы не позволим играть с нашим народом. Не дадим провокаторам снова ввергнуть нашу землю в хаос и разруху", - написал глава региона в Telegram-канале.
Он напомнил, что за мир и благополучие в Чечне отдали свои жизни тысячи достойных сыновей.
"И я сделаю всё, чтобы подобное больше не повторилось", - добавил он.