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Появились кадры неформального общения лидеров стран СНГ - РИА Новости, 08.10.2024
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21:52 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/kadry-1977066160.html
Появились кадры неформального общения лидеров стран СНГ
Появились кадры неформального общения лидеров стран СНГ - РИА Новости, 08.10.2024
Появились кадры неформального общения лидеров стран СНГ
Опубликованы кадры неформального общения лидеров стран СНГ, приехавших на саммит в Москву. РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T21:52
2024-10-08T21:52
москва
россия
владимир путин
снг
политика
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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Опубликованы кадры неформального общения лидеров стран СНГ, приехавших на саммит в Москву. Саммит глав государств Содружества прошёл во вторник в Кремле под председательством президента РФ Владимира Путина. На распространённых кадрах лидеры сидят в креслах за невысокими столиками, которые сервированы лёгкими закусками, и разговаривают, некоторые пьют чай.
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Кулуары саммита СНГ
Кулуары саммита СНГ.
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москва, россия, владимир путин, снг, политика
Москва, Россия, Владимир Путин, СНГ, Политика
Появились кадры неформального общения лидеров стран СНГ

Лидеры стран СНГ неформально пообщались в рамках саммита в Москве

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МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Опубликованы кадры неформального общения лидеров стран СНГ, приехавших на саммит в Москву.
Саммит глав государств Содружества прошёл во вторник в Кремле под председательством президента РФ Владимира Путина.
На распространённых кадрах лидеры сидят в креслах за невысокими столиками, которые сервированы лёгкими закусками, и разговаривают, некоторые пьют чай.
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