https://ria.ru/20241008/kadry-1977066160.html

Появились кадры неформального общения лидеров стран СНГ

Появились кадры неформального общения лидеров стран СНГ - РИА Новости, 08.10.2024

Появились кадры неформального общения лидеров стран СНГ

Опубликованы кадры неформального общения лидеров стран СНГ, приехавших на саммит в Москву. РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T21:52

2024-10-08T21:52

2024-10-08T21:52

москва

россия

владимир путин

снг

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1977065944_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1e06975070248e414eb8f360da9ffdad.jpg

МОСКВА, 8 окт — РИА Новости. Опубликованы кадры неформального общения лидеров стран СНГ, приехавших на саммит в Москву. Саммит глав государств Содружества прошёл во вторник в Кремле под председательством президента РФ Владимира Путина. На распространённых кадрах лидеры сидят в креслах за невысокими столиками, которые сервированы лёгкими закусками, и разговаривают, некоторые пьют чай.

https://ria.ru/20241008/cis-1977013903.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кулуары саммита СНГ Кулуары саммита СНГ. 2024-10-08T21:52 true PT0M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, владимир путин, снг, политика