https://ria.ru/20241008/izrail-1976956985.html
Иракские группировки заявили об атаке по целям в Израиле
Иракские группировки заявили об атаке по целям в Израиле - РИА Новости, 08.10.2024
Иракские группировки заявили об атаке по целям в Израиле
Иракские вооруженные шиитские группировки в составе "Исламского сопротивления Ирака" заявили, что атаковали пять целей на севере и центре Израиля ракетами и... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T13:05
2024-10-08T13:05
2024-10-08T13:05
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ДОХА, 8 окт - РИА Новости. Иракские вооруженные шиитские группировки в составе "Исламского сопротивления Ирака" заявили, что атаковали пять целей на севере и центре Израиля ракетами и беспилотниками. "Продолжая наш подход к сопротивлению оккупации и поддержке нашего народа в Палестине и Ливане, а также в ответ на массовые убийства, совершенные узурпаторским образованием против гражданского населения, включая детей, женщин и пожилых людей, бойцы "Исламского сопротивления Ирака" во вторник, 8 октября, атаковали пять целей в ходе пяти отдельных операций в центре и на севере наших оккупированных территорий, используя передовые крылатые ракеты "Аль-Аркаб" и беспилотники", - говорится в заявлении группировок в Telegram-канале.
https://ria.ru/20241008/livan-1976948918.html
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в мире, израиль, палестина, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Палестина, Ливан, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Иракские группировки заявили об атаке по целям в Израиле
Иракские шиитские группировки заявили об атаке на пять целей на севере Израиля