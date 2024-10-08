https://ria.ru/20241008/izrail-1976956985.html

Иракские группировки заявили об атаке по целям в Израиле

Иракские группировки заявили об атаке по целям в Израиле - РИА Новости, 08.10.2024

Иракские группировки заявили об атаке по целям в Израиле

Иракские вооруженные шиитские группировки в составе "Исламского сопротивления Ирака" заявили, что атаковали пять целей на севере и центре Израиля ракетами и... РИА Новости, 08.10.2024

2024-10-08T13:05

2024-10-08T13:05

2024-10-08T13:05

в мире

израиль

палестина

ливан

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ДОХА, 8 окт - РИА Новости. Иракские вооруженные шиитские группировки в составе "Исламского сопротивления Ирака" заявили, что атаковали пять целей на севере и центре Израиля ракетами и беспилотниками. "Продолжая наш подход к сопротивлению оккупации и поддержке нашего народа в Палестине и Ливане, а также в ответ на массовые убийства, совершенные узурпаторским образованием против гражданского населения, включая детей, женщин и пожилых людей, бойцы "Исламского сопротивления Ирака" во вторник, 8 октября, атаковали пять целей в ходе пяти отдельных операций в центре и на севере наших оккупированных территорий, используя передовые крылатые ракеты "Аль-Аркаб" и беспилотники", - говорится в заявлении группировок в Telegram-канале.

https://ria.ru/20241008/livan-1976948918.html

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в мире, израиль, палестина, ливан, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024