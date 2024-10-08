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Начальник генштаба ЦАХАЛ провел оценку ситуации на Западном берегу Иордана - РИА Новости, 08.10.2024
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11:46 08.10.2024
https://ria.ru/20241008/izrail-1976924004.html
Начальник генштаба ЦАХАЛ провел оценку ситуации на Западном берегу Иордана
Начальник генштаба ЦАХАЛ провел оценку ситуации на Западном берегу Иордана - РИА Новости, 08.10.2024
Начальник генштаба ЦАХАЛ провел оценку ситуации на Западном берегу Иордана
Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви провел оценку ситуации на Западном берегу реки Иордана с командиром бригад, действующих... РИА Новости, 08.10.2024
2024-10-08T11:46
2024-10-08T11:46
в мире
западный берег реки иордан
армия обороны израиля (цахал)
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви провел оценку ситуации на Западном берегу реки Иордана с командиром бригад, действующих в этом районе, сообщила во вторник пресс-служба армии. "Вчера (в понедельник), в соответствии с оперативной обстановкой и с учетом оценок, сделанных ЦАХАЛ, начальник генерального штаба Герци Халеви провел оценку ситуации в Иудеи и Самарии (территория Западного берега – ред.) вместе с командующим дивизией "Иудея и Самария" генерал-майором Яки Дольфом", - говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что начальник генштаба ЦАХАЛ обсудил наступательные и оборонительные операции в регионе и особо отметил подготовку войск, проведенную в последние дни. Также Халеви встретился с военнослужащими из батальона "Пантера", которые действуют на территории Западного берега.
https://ria.ru/20241007/izrail-1976851393.html
западный берег реки иордан
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в мире, западный берег реки иордан, армия обороны израиля (цахал), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Западный берег реки Иордан, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Начальник генштаба ЦАХАЛ провел оценку ситуации на Западном берегу Иордана

Герци Халеви провел оценку ситуации на Западном берегу реки Иордан

© AP Photo / Maya AlleruzzoНачальник генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви
Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви - РИА Новости, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Халеви . Архивное фото
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МОСКВА, 8 окт - РИА Новости. Начальник генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви провел оценку ситуации на Западном берегу реки Иордана с командиром бригад, действующих в этом районе, сообщила во вторник пресс-служба армии.
"Вчера (в понедельник), в соответствии с оперативной обстановкой и с учетом оценок, сделанных ЦАХАЛ, начальник генерального штаба Герци Халеви провел оценку ситуации в Иудеи и Самарии (территория Западного берега – ред.) вместе с командующим дивизией "Иудея и Самария" генерал-майором Яки Дольфом", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что начальник генштаба ЦАХАЛ обсудил наступательные и оборонительные операции в регионе и особо отметил подготовку войск, проведенную в последние дни. Также Халеви встретился с военнослужащими из батальона "Пантера", которые действуют на территории Западного берега.
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В миреЗападный берег реки ИорданАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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